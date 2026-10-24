Автомобілі в пункті пропуску. Фото: Google Maps

Готуючись до перетину кордону, українцям необхідно розібратися з правилами і вимогами для уникнення потенційних проблем у пункті пропуску. Європейський Союз готується до запуску нової системи контролю під назвою ETIAS, яка передбачає оформлення спеціального дозволу на в’їзд. Ми розібралися, скільки буде коштувати документ і чи доведеться його отримувати в листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Travel to Europe.

Реклама

Чи потрібен дозвіл ETIAS в листопаді

Систему посиленого контролю подорожей планували запустити в четвертому кварталі 2026 року. Громадяни третіх держав, які можуть їздити на територію Шенгенської зони за безвізовим режимом, будуть змушені подавати заявку на оформлення спеціального дозволу вартістю 20 євро.

Передбачається, що нові правила допоможуть краще виявляти ризики, пов’язані з нелегальним перетином кордону, адже дані про особу перевірятимуть заздалегідь. І в разі проблеми з документами абощо дозвіл на в’їзд просто не видадуть.

Однак у листопаді 2026 року система працювати не буде, а заявки не прийматимуть. Спершу запуск перенесли на початок 2027-го, але досі невідомо, коли чекати змін. У Європейському Союзі обіцяли повідомити конкретну дату початку роботи ETIAS за кілька місяців.

Читайте також:

Чому заявку на ETIAS можуть відхилити

Існує кілька причин відмови в оформленні дозволу на перетин зовнішнього кордону ЄС, зокрема:

використання документа, який раніше було втрачено, викрадено, незаконно привласнено чи визнано недійсним;

становлення загрози безпеці (навіть епідеміологічній) та легальній міграції;

відсутність відповіді на запит про надання додаткової інформації/документів у встановлений термін;

відмова прийти на співбесіду;

внесення відомостей про особу до Шенгенської інформаційної системи SIS.

"Також компетентний орган не зможе задовольнити заявку за наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності та правдивості даних або документів, наданих заявником", — уточнили на порталі.

Додатково існують ризики анулювання позитивного рішення чи скасування дії дозволу. Причиною може стати невідповідність умовам системи контролю на момент подання заявки або під час використання ETIAS.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям підтвердити фінансовий стан на кордоні з Польщею. Іноземці повинні пред’явити мінімальну суму готівки — 75 злотих на кожен день запланованого перебування, якщо поїздка триватиме більше чотирьох днів. Плюс може знадобитися виписка з банку.

Також Новини.LIVE розповідали про ліміти на готівкові гроші для в’їзду в різні країни Європи. Ми розібралися, про наявність якої суми питають прикордонники в Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині та Молдові. Вимоги до фінансового стану можуть суттєво відрізнятися.