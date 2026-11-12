Люди з валізами біля пункту пропуску. Фото: УНІАН

Українці, які планують перетнути кордон у 2026 році, повинні вивчити правила проходження митного контролю. Закон вимагає декларувати певне майно з наданням підтверджувальних документів стосовно їх походження і вартості. За ухилення загрожує сувора відповідальність, зокрема штрафні санкції. Ми розібралися, на які речі доведеться заповнити письмову декларацію.

Про це розповідає Новини.LIVE за посиланням на Державну митну службу України.

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Декларування майна на кордоні

Існує два канали спрощеного митного контролю — "зелений" і "червоний" коридори. Перший використовують за умови відсутності будь-яких речей, що підлягають обов’язковому декларуванню. А "червоний" коридор потрібно обирати, якщо в багажі присутні:

культурні цінності;

банківські метали;

лікарські засоби зі вмістом наркотичних або психотропних речовин;

валюта на суму понад 10 000 євро в еквіваленті;

цінні папери;

товари, на пропуск яких необхідні дозвільні документи;

речі загальною вартістю понад 500 євро або вагою більше 50 кг;

домашні тварини.

"Громадянин зобов'язаний заповнити декларацію і пред'явити співробітнику митниці чеки, ярлики та інші документи на ці речі. Якщо вони відсутні — митники будуть визначати вартість товарів на підставі цін на ідентичні або подібні товари", — йдеться на сайті ДМСУ.

Натомість "зелений" коридор дозволяє перевезення особистих речей у встановлених обсягах і кількості без підтвердження походження. Можна перетнути кордон із двома мобільними телефонами, продуктами харчування (окрім заборонених), тютюновими виробами, прикрасами тощо.

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На скільки штрафують за порушення

Фінансова відповідальність за недотримання законодавчих вимог на кордоні України прописана у Митному кодексі. По-перше, доведеться віддати 20% від суми перевищення ліміту на валютні цінності, якщо не задекларувати готівку (стаття 471).

По-друге, передбачається стягнення у розмірі від 50% до 100% вартості товарів, які намагалися провезти через кордон поза митним контролем. Аналогічне покарання затвердили за намагання приховати майно під час перевірки в пункті пропуску.

До речі, українці повинні заплатити податки в разі транспортування речей із перевищенням встановлених нормативів. Ухилення від обов’язкового платежу карається штрафною санкцією в розмірі 50-150% суми боргу, згідно зі статтею 485 Митного кодексу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки грошей потрібно мати на кордоні з Польщею у 2026 році. Іноземці повинні підтвердити свою платоспроможність, пред’явивши готівку на суму щонайменше 300 злотих. Цього вистачить на подорож тривалістю не більше чотирьох днів включно.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть перевірити наявність заборон чи обмежень на виїзд за кордон. Шукати інформацію потрібно в особистому кабінеті на сайті Державної прикордонної служби. Там зберігають відомості про обмеження, накладені судом.