Автомобілі в пункті пропуску. Фото: Google Maps

Щоб успішно здійснити виїзд з України, потрібно ретельно вивчити правила перетину кордону. Наші громадяни, які планують відвідати Польщу найближчим часом, повинні пред'явити в пункті пропуску мінімальну суму готівки для підтвердження власної платоспроможності. Без цього існує великий ризик так і не розпочати подорож у листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

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Мінімальна сума на кордоні Польщі

Щоб підтвердити свій фінансовий стан, потрібно показати готівку, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Ця вимога діє давно, а мінімальна сума не змінювалася багато років. Українці повинні пред'явити на польському кордоні:

300 злотих, якщо поїздка не перевищує чотирьох днів включно;

75 злотих на кожен день для поїздки понад чотири дні.

"Якщо іноземець не має зворотного квитка, під час перетину кордону для в'їзду до Польщі він повинен мати фінансові кошти у розмірі, еквівалентному вартості квитка, на підставі якого він прибув на територію Республіки Польща", — уточнили на порталі.

Підтвердити свою платоспроможність можна не тільки готівкою. Допускається пред'явлення банківської виписки про баланс на рахунку. Якщо просто показати екран мобільного телефону з сумою на карті, це не вважається офіційним джерелом і не допоможе отримати "зелене світло" на перетин кордону Польщі.

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Які документи перевіряють на кордоні

Раніше ми розповідали, що українці повинні зібрати повний пакет документів для успішного виїзду. В пункті пропуску доведеться показати дійсний біометричний закордонний паспорт, а також:

поліс медичного страхування на мінімальну суму;

запрошення від родичів або друзів;

бронювання кімнати у готелі;

договір оренди житла;

лист від роботодавця із запрошенням на ділову зустріч, конференцію тощо.

Якщо людина подорожує автобусом або поїздом і планує повернутися в Україну аналогічним транспортом, вона повинна пред'явити квитки. Відсутність проїзних документів можна компенсувати готівкою на суму щонайменше 200 злотих. Але краще одразу купити зворотній квиток, аби підтвердити намір повернутися з поїздки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку мінімальну зарплату отримують працівники у Польщі. Станом на листопад 2026 рік сума брутто перебуває на рівні 4 806 злотих. А з 1 січня 2027-го уряд хоче підняти розмір мінімальної виплати до 4 950 злотих брутто.

Також Новини.LIVE розповідали, де в Європі хочуть змінити правила набуття громадянства. Наприкінці лютого 2027 року планується проведення референдуму, на який винесуть ініціативу щодо спрощення процедури оформлення паспорта Швейцарії. Це стосується зокрема українських біженців.