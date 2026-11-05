Польські банкноти в руці. Фото: Pexels

З 1 січня 2027 року українцям у Польщі варто готуватися до важливих нововведень. Законопроєкт, який передали на розгляд профільним комітетам, передбачає підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення штрафів для роботодавців. Плюс хочуть затвердити автоматичне нарахування відсотків у разі затримки фінансового забезпечення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал inPoland.

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Мінімальна зарплата в Польщі

Станом на листопад 2026 року працівникам у Польщі гарантують виплату на рівні 4 806 злотих брутто (близько 55 500 грн). Після вирахування обов'язкових податків і зборів "на руки" залишається орієнтовно 3 605,85 злотих (41 700 грн). У погодинному розрізі йдеться про ставку 31,40 злотих.

"Триває робота над новим законом про мінімальну заробітну плату. Законопроєкт включає зміни як до принципів нарахування мінімальної заробітної плати, так і до відповідальності роботодавців за порушення прав працівників", — уточнили на порталі.

Згідно з документом, який перебуває на розгляді Сейму, МЗП у 2027 році хочуть затвердити на рівні 4 950 злотих брутто (57 150 грн), а погодинну ставку — підвищити до 32,30 злотих. Додатково планують вилучити з розрахунку зарплати премії, нагороди, надбавки та інші складові.

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Штрафи для роботодавців у Польщі

Інша частина законопроєкту стосується порушень трудового законодавства, зокрема у питанні виплати фінансового забезпечення. Серед пропозицій — встановити відповідальність для роботодавців за затримку коштів протягом трьох місяців. Штраф може становити від 5 000 до 60 000 злотих (або позбавлення волі).

За зарплати "в конвертах" запропонували санкцію в розмірі від 2 000 до 90 000 злотих замість нинішніх 1 500-45 000 злотих. Деякі недобросовісні компанії або приватні підприємці можуть таким чином уникати сплати обов’язкових податків чи інших відрахувань.

Третє нововведення стосується автоматичного стягнення відсотків за прострочення виплати коштів на роботі. Працівникам не доведеться подавати жодних запитів на отримання компенсації, а керівництво буде змушене затвердити відсоток у контракті чи колективному договорі. Інакше застосовуватимуть ставку, згідно з Цивільним кодексом.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто найбагатша людина Польщі станом на 2026 рік. Цей титул має Міхал Соловов — підприємець, який багато років розвиває промислові компанії та інвестує в перспективні технології. Його капітал оцінили у 27 млрд 648 млн злотих (понад 317 млрд гривень).

Також Новини.LIVE розповідали, хто може претендувати на паспорт Польщі всього через рік легального проживання. Громадянство за натуралізацією передбачає дотримання мінімального терміну осілості 3 роки. Проте дехто отримає право на подачу заявки набагато швидше.