Міхал Соловов. Фото: Reuters

Стати найбагатшим мріє кожна людина у світі. Однак це складно, коли сам прокладаєш собі шлях до омріяних статків. Сьогодні ми хочемо розповісти про одну з таких людин, яка проживає у Польщі. Бізнесмен починав заробляти ще у школу, а пізніше — побудував промислову імперію, яка охоплює хімічну галузь, будівельні матеріали та енергетику.

Хто став найбагатшим поляком у рейтингу Forbes за 2026 рік і який розмір його статків — дізнавались Новини.LIVE.

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Хто став найбагатшим поляком у 2026 році

Перше місце в рейтингу посів Міхал Соловов. Він ї підприємець із міста Кельце, який протягом багатьох років розвиває промислові компанії та інвестує в перспективні технології. Його статки оцінили у 27 мільярдів 648 мільйонів злотих, що в гривневому еквіваленті приблизно 317 мільярдів 298 мільйонів гривень.

Друге місце в рейтингу посів Томаш Бернацький, пов'язаний із мережею супермаркетів Dino. Його капітал оцінили у 18,97 мільярда злотих.

Третю позицію отримав Єжи Старак, основний власник фармацевтичної компанії Polpharma, зі статками 17,21 мільярда злотих.

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Основою багатства підприємця стали інвестиції в промисловість.

Серед найвідоміших компаній його бізнес-групи:

Synthos — виробництво хімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку та полімерних матеріалів. Cersanit — виготовлення керамічної плитки, сантехніки та обладнання для ванних кімнат. Barlinek — виробництво дерев'яних підлогових покриттів, які продаються на міжнародних ринках.

Ці компанії працюють не лише на польському ринку. Їхня продукція постачається до багатьох країн, що робить бізнес Соловова міжнародним. Підприємець починав із будівельної діяльності, а згодом розширив свої інвестиції на інші галузі економіки.

Куди інвестує польський мільярдер

Один із напрямів діяльності Соловова — розвиток енергетичних технологій. Через Synthos Green Energy він бере участь у проєктах, пов'язаних із ядерними реакторами, відомими як SMR. Такі моделі розглядають як один із можливих способів забезпечення промислових підприємств стабільною електроенергією з низькими викидами вуглецю під час виробництва.

Водночас реалізація атомних проєктів потребує значних інвестицій, відповідних дозволів та проходження складних регуляторних процедур. Тому плани будівництва не слід ототожнювати з уже введеними в експлуатацію реакторами.

Що ще відомо про польського мільярдера

Міхал Соловов народився 11 липня 1962 року в Кельце. Окрім підприємництва, він відомий захопленням автоспортом. Соловов почав виявляти підприємницький хист ще в ліцеї, де організував невеликий продаж булочок та напоїв для учнів. Під час навчання в Технічному університеті він їздив на заробітки до Західної Німеччини. Там він працював у автомобільній майстерні, де розвинув свою пристрасть до автогонок. Бізнесмен виступав в автоспортивних змаганнях, де неодноразово здобував призові місця.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, до чого закликала колишня перша леді Польщі. Жоланта Кваснєвська висловила свою думку стосовно українців. За її словами, польська економіка б не була такою сильною, якби не українці.

Також Новини.LIVE повідомляли про зміни вимог щодо отримання польського громадянства. Іноземцям планують значно ускладнити умови. Крім того, МВС польщі планує забирати громадянство у тих, хто його вже отримав за окремі порушення.