Михал Соловов. Фото: Reuters

Стать самым богатым — мечта каждого человека в мире. Однако это непросто, когда приходится самостоятельно прокладывать себе путь к желанному богатству. Сегодня мы хотим рассказать об одном из таких людей, проживающем в Польше. Бизнесмен начал зарабатывать ещё в школе, а позже построил промышленную империю, охватывающую химическую отрасль, строительные материалы и энергетику.

Кто стал самым богатым поляком в рейтинге Forbes за 2026 год и каков размер его состояния — выясняли Новини.LIVE.

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Кто стал самым богатым поляком в 2026 году

Первое место в рейтинге занял Михал Соловов. Он — предприниматель из города Кельце, который на протяжении многих лет развивает промышленные компании и инвестирует в перспективные технологии. Его состояние оценили в 27 миллиардов 648 миллионов злотых, что в гривневом эквиваленте составляет примерно 317 миллиардов 298 миллионов гривен.

Второе место в рейтинге занял Томаш Бернацкий, связанный с сетью супермаркетов Dino. Его капитал оценили в 18,97 миллиарда злотых.

Третье место занял Ежи Старак, основной владелец фармацевтической компании Polpharma, с состоянием в 17,21 миллиарда злотых.

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Основой богатства предпринимателя стали инвестиции в промышленность.

Среди самых известных компаний его бизнес-группы:

Synthos — производство химической продукции, в частности синтетического каучука и полимерных материалов. Cersanit — производство керамической плитки, сантехники и оборудования для ванных комнат. Barlinek — производство деревянных напольных покрытий, которые продаются на международных рынках.

Эти компании работают не только на польском рынке. Их продукция поставляется во многие страны, что делает бизнес Соловова международным. Предприниматель начинал со строительной деятельности, а впоследствии расширил свои инвестиции на другие отрасли экономики.

Куда инвестирует польский миллиардер

Одно из направлений деятельности Соловова — развитие энергетических технологий. Через Synthos Green Energy он участвует в проектах, связанных с ядерными реакторами, известными как SMR. Такие модели рассматриваются как один из возможных способов обеспечения промышленных предприятий стабильной электроэнергией с низким уровнем выбросов углерода в процессе производства.

В то же время реализация атомных проектов требует значительных инвестиций, соответствующих разрешений и прохождения сложных регуляторных процедур. Поэтому планы строительства не следует отождествлять с уже введенными в эксплуатацию реакторами.

Что еще известно о польском миллиардере

Михал Соловов родился 11 июля 1962 года в Кельце. Помимо предпринимательства, он известен увлечением автоспортом. Соловов начал проявлять предпринимательский талант ещё в лицее, где организовал небольшую продажу булочек и напитков для учеников. Во время учебы в Техническом университете он ездил на заработки в Западную Германию. Там он работал в автомобильной мастерской, где развил свою страсть к автогонкам. Бизнесмен участвовал в автоспортивных соревнованиях, где неоднократно занимал призовые места.

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