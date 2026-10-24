Омоложение клеток в 2026 году: на что самые влиятельные люди тратят миллиарды долларов

Косметологические процедуры. Фото: УНИАН

Стремление преодолеть биологическое старение стало главной одержимостью Кремниевой долины. Пока технологические миллиардеры вкладывают миллиарды долларов в биотехнологические стартапы, наука делает первые осторожные шаги от экспериментов на грызунах к клиническим испытаниям с участием людей. Впервые в истории экспериментальная терапия клеточного перепрограммирования продемонстрировала реальные положительные сдвиги у пациентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Yahoo News.

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Первые успехи и предостережения ученых

Американская биотехнологическая компания Life Biosciences представила первые данные о безопасности и эффективности своей омолаживающей терапии. В экспериментальном исследовании приняли участие трое пациентов с тяжелым заболеванием глаз, вызывающим необратимую потерю зрения — глаукомой.

Курс лечения предусматривал инъекционное введение препарата в глазное яблоко с последующим восьминедельным приемом специальных антибиотиков, которые служат катализатором для активации факторов омоложения внутри клеток.

По итогам обследования:

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ни один из трёх участников не испытал серьёзных побочных эффектов;

у двух пациентов было зафиксировано существенное улучшение зрительных функций;

независимый совет по мониторингу безопасности разрешил утроить дозировку для следующей группы испытуемых.

Суть метода заключается во введении в клетки специальных генетических "инструкций", что заставляет зрелую клетку вернуться к более молодому состоянию.

Однако президент New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai Джеймс Цай подчеркивает, что имеющиеся результаты носят слишком предварительный характер. По его словам, препарат мог не полностью «отмотать возраст» глазного яблока назад, а лишь усилить электрические сигналы в ещё живых нервных волокнах.

Миллиардные ставки и эксперименты над собой

Если технология подтвердит свою эффективность при лечении глаз, её планируется адаптировать для борьбы с другими возрастными патологиями — артритом, атеросклерозом, гипертонией и болезнью Альцгеймера. Операционный директор Life Biosciences Майкл Рингл называет такой метод "универсальным ключом" к долголетию.

В разработку подобных решений инвестируют самые богатые люди мира:

Джефф Безос и Юрий Мильнер привлекли более 3 миллиардов долларов. Вклад Сэма Альтмана оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Питер Тиль привлек 435 миллионов долларов.

Параллельно с официальными научными исследованиями миллиардеры прибегают к радикальному личному биохакингу. Основатель Braintree Брайан Джонсон тратит до 2 миллионов долларов в год на процедуры омоложения, включая переливание плазмы крови своего сына. Сэм Альтман придерживается 15-часового голодания и светотерапии, а Питер Тиль принимает гормон роста, рассчитывая прожить как минимум до 120 лет.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE рассказывали о другом стартапе Кремниевой долины. Речь идет о создании ребенка по "параметрам", которые определяют непосредственно родители. Хотя ранее эта процедура применялась для того, чтобы уберечь будущего ребенка от тяжелых наследственных патологий.

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