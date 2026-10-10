Цена 1 копейки 1992 года: как отличить коллекционную монету по аверсу и штемпелю

Копейки в чаше. Фото: УНИАН

Монета номиналом 1 копейка 1992 года может стоить как обычная копейка, так и десятки тысяч гривен. Ее стоимость зависит от разновидности штемпелей, которыми чеканили монету. А также от состояния экземпляра и интереса покупателей на аукционе. Среди всех разновидностей есть редкие экземпляры, за которые коллекционеры готовы платить значительные суммы.

Об этом сообщает нумизматический портал Монеты-Ягодки, передают Новини.LIVE.

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Какие копейки 1992 года имеют наибольшую ценность

Самым распространённым разновидностью является 1.11АА — такие монеты не имеют коллекционной ценности и стоят примерно по номиналу. Зато среди дорогих разновидностей выделяют 1.11АЕ, 1.2АА и 1.35АА.

За последние три года цены на отдельные разновидности существенно различаются. Например, монету 1.35АА оценивают примерно в 10 000–11 000 гривен, а 1.11АЕ может стоить от 8 000 до 14 000 гривен.

Номинал 1 копейка, разновидность 1.35АА, была продана за 22 223 грн в 2023 году. Фото: скриншот

В то же время бывали случаи, когда редкие копейки 1992 года продавали за 20 000 и даже за 30 000 гривен. Такие суммы значительно превышают средние цены и зависят от конкретной сделки.

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Как понять, что копейка имеет коллекционную ценность

Сначала нужно определить штемпеля аверса и реверса.

Рассмотрите верхний правый лист на аверсе. По его форме определяют разновидность штемпеля: верхний лист округлый, верхний лист прямой, верхний лист имеет ступенчатую форму с обеих сторон. Определите разновидность реверса. Для реверса известны два варианта: АА — с маленькими ягодами и АЕ — с крупными ягодами. Размер ягод помогает отличить одну разновидность от другой. Сравните оба признака. Определив штемпели аверса и реверса, проверьте их сочетание в таблице разновидностей. Так можно установить, к какому типу относится монета и какую цену за неё указывают.

От чего зависит цена копейки

Разновидность штемпелей — не единственный показатель, влияющий на стоимость. Значение имеют также состояние монеты и количество людей, желающих приобрести ее на аукционе. Из-за этого даже редкие экземпляры могут продаваться по разным ценам.

В названии разновидности три цифры, причем третья обозначает подтип штемпеля. Поэтому между вариантами 1.11, 1.12 и 1.13 также есть различия. Однако их стоимость практически одинакова, поэтому отдельно зацикливаться на этих нюансах не обязательно. Для первоначальной проверки особенно полезно обратить внимание на разновидность 1.11АЕ. Её проще распознать по крупным ягодам на реверсе. У других разновидностей с аверсом 1.1 ягоды будут маленькими.

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Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько могут заработать украинцы на копейках с дефектами. Ведь коллекционеры готовы платить за экземпляры с нетипичными характеристиками. Например, за старые 25 копеек один из пользователей сайта для коллекционеров предлагал более 3 560 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, какие еще старые украинские монеты помогут заработать. На таких копейках можно заработать немало средств. Высоко ценятся копейки с уникальными дефектами или, наоборот, в идеальном состоянии, а также из годовых наборов НБУ.