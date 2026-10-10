Ціна 1 копійки 1992 року: як розрізнити колекційну монету за аверсем та штемпелем

Копійки у чаші. Фото: УНІАН

Монета номіналом 1 копійка 1992 року може коштувати як звичайну копійку, так і десятки тисяч гривень. Її вартість залежить від різновиду штемпелів, якими карбували монету. А також від стану екземпляра та інтересу покупців на аукціоні. Серед усіх різновидів є рідкісні екземпляри, за які колекціонери готові платити значні суми.

Про це повідомляє нумізматичний портал Монети-Ягідки, передають Новини.LIVE.

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Які копійки 1992 року мають найбільшу цінність

Найпоширенішим різновидом є 1.11АА — такі монети не мають колекційної цінності й коштують близько номіналу. Натомість серед дорогих різновидів виділяють 1.11АЕ, 1.2АА та 1.35АА.

За останні три роки, ціни на окремі різновиди суттєво відрізняються. Наприклад, монету 1.35АА оцінюють приблизно у 10 000-11 000 гривень, а 1.11АЕ може коштувати від 8 000 до 14 000 гривень.

Номінал 1 копійки, різновидом 1.35АА продали за 22 223 грн у 2023 році. Фото: скриншот

Водночас траплялися випадки, коли рідкісні копійки 1992 року продавали за 20 000, і навіть за 30 000 гривень. Такі суми значно перевищують середні ціни й залежать від конкретного продажу.

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Як зрозуміти, що копійка має колекційну цінність

Спочатку потрібно визначити штемпелі аверсу та реверсу.

Розгляньте верхній правий лист на аверсі. За його формою визначають різновид штемпеля: верхній лист округлий, верхній лист прямий, верхній лист має ступінчасту форму з обох боків. Визначте різновид реверсу. Для реверсу відомі два варіанти: АА — з маленькими ягодами та АЕ — з великими ягодами. Розмір ягід допомагає відрізнити один різновид від іншого. Зіставте обидві ознаки. Коли визначите штемпелі аверсу та реверсу, перевірте їхнє поєднання в таблиці різновидів. Так можна встановити, до якого типу належить монета та яку ціну за неї вказують.

Від чого залежить ціна копійки

Різновид штемпелів — не єдиний показник, що впливає на вартість. Значення мають також стан монети та кількість людей, які хочуть придбати її на аукціоні. Через це навіть рідкісні екземпляри можуть продаватися за різними цінами.

У назві різновиду три цифри, причому третя позначає підтип штемпеля. Тому між варіантами 1.11, 1.12 та 1.13 також є відмінності. Однак їхня вартість майже однакова, тож окремо зосереджуватися на цих нюансах не обов'язково. Для початкової перевірки особливо корисно звернути увагу на різновид 1.11АЕ. Його простіше розпізнати за великими ягодами на реверсі. В інших різновидів із аверсом 1.1 ягоди будуть маленькими.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки можуть заробити українці на копійках з дефектами. Адже колекціонери готові платити за екземпляри з нетиповими характеристиками. Наприклад, за старі 25 копійок один з користувачів сайту для колекціонерів пропонував понад 3 560 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, які ще старі українські монети допоможуть заробити. На таких копійках можна заробити чимало коштів. Високо цінують копійки з унікальними дефектами або, навпаки, в ідеальному стані, а також із річних наборів НБУ.