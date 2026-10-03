Продаж українських монет у жовтні: які копійки принесуть власникам хороший дохід

Монета номіналом 2 гривні. Фото: НБУ/Flickr

Щоб заробляти непогані гроші на старих українських монетах, необхідно шукати рідкісні штампи або копійки з унікальними дефектами. Колекціонери готові платити за екземпляри з нетиповими характеристиками. Чимало оголошень публікують на онлайн-аукціонах, де нумізмати роблять ставки і змагаються за шанс отримати монету.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які копійки українці можуть дорого продати у жовтні 2026 року.

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25 копійок 1992 року

Користувач порталу Violity запропонував купити монету номіналом 25 копійок 1992 року карбування. Йдеться про штамп 4БАм, який ще називають "англійський чекан". Його головна особливість — у випуклому щиті та вдавленому тризубі на аверсі, хоча має бути навпаки.

"Під час розробки ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон і тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод", — пояснили фахівці порталу "Монети-ягідки".

Монета номіналом 25 копійок 1992 року. Фото: скриншот

Через помилку весь тираж мали переплавити, однак деякі екземпляри потрапили в готівковий обіг. Середня вартість монет коливається у діапазоні 3 300-5 000 грн. На онлайн-аукціоні за лот змагалися 14 користувачів, а максимальна ставка досягла 3 559 грн. Водночас до завершення торгів (4 жовтня) ціна може піднятися.

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Старі монети з дефектами

Дорого можна продати металеві гроші з різноманітними браками і дефектами, адже колекціонерів цікавлять унікальні вироби. Користувач Violity опублікував оголошення про продаж п’ятьох монет, зовнішній вигляд яких не відповідає затвердженим вимогам. Лот включає:

50 копійок 1992 року різновиду 2.2(1)ААм — у народі називають "адідас" через дві паралельні лінії на аверсі;

50 копійок 1992 року, штамп 1АВ(а)с — у народі називають "оливки" через специфічний малюнок великих ягід у гронах;

50 копійок 1992 року — непокарбована дата;

25 копійок 2010 року — брак "око" (присутні маленькі опуклі цятка);

1 гривня 2001 року — невеликий поворот.

За всі п’ять монет власник хоче отримати 1 500 грн. Аукціон завершиться 14 жовтня, тому не виключено, що знайдеться зацікавлений покупець, адже на копійки з унікальними дефектами завжди великий попит.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці можуть заробити на брухті нержавійки. Ціна залежить від вмісту нікелю — чим його більше, тим вигіднішою буде угода. Середня вартість коливалася в межах 22 грн за кілограм нержавіючої сталі з показником Ni 10% та вище станом на кінець вересня.

Також Новини.LIVE розповідали, що в лісах Фінляндії знайшли найбільший скарб доби вікінгів. Йдеться про тисячі старовинних монет, срібний браслет і масивну намистину. Знахідку датують 750-1050 роками, найближчим часом археологи планують детально дослідити всі предмети.