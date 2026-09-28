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Головна Економіка Які старі українські монети допоможуть заробити: три дорогі копійки

Які старі українські монети допоможуть заробити: три дорогі копійки

Ua ru
28 вересня 2026 05:45
Дорогі монети України: які номінали шукати в гаманці для вигідного продажу
Українські монети різних номіналів. Фото: УНІАН

Українці можуть знайти в гаманці старі монети і вигідно продати колекціонерам. Деякі нумізматичні вироби здатні принести власникам чималі гроші. Високо цінують копійки з унікальними дефектами або, навпаки, в ідеальному стані, а також із річних наборів Національного банку. Ми дізналися, які три монети дорого коштують восени 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, вартість яких старих монет доходить до кількох тисяч гривень.

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2 копійки з річних наборів

Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж монет номіналом 2 копійки 1996 та 2003 років карбування. Вони входили до колекційних наборів НБУ, тому кількість виготовлених екземплярів обмежена. А вироби 2003 року взагалі забракували, внаслідок чого ті потрапили в обіг.

"2 копійки 1996 року зустрічаються не тільки в наборах, їх неодноразово знаходили в обігу. Копійки з набору коштують дорожче, тому що мають кращий зовнішній вигляд", — пояснили фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Які старі українські монети допоможуть заробити: три дорогі копійки - фото 1
Монета номіналом 2 копійки. Фото: скриншот

На Violity лот 1996 року зібрав 11 ставок, а вартість піднялася до 2 500 грн. За 2 копійки 2003 року карбування змагалися вдвічі більше користувачів, які запропонували за виріб 7 500 грн. За словами власника, обидві монети не мають жодного дефекту, а їх реставрація не проводилася.

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1 копійка 1996 року

Інший дорогий екземпляр також входив у річний набір Національного банку. Відомо про існування двох різновидів — 1БА та 1БВ. Вони характеризуються однаковим аверсом, але різним реверсом:

  • 1БА — великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає;
  • 1БВ — маленькі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик не примикає.
Які старі українські монети допоможуть заробити: три дорогі копійки - фото 2
Монети номіналом 1 копійка 1996 року. Фото: Монети-ягідки

Перший штамп у середньому коштує до 2 000 грн, другий — до 3 000 грн. Користувачів онлайн-аукціону сильно зацікавив лот, оскільки вони зробили понад 60 ставок, піднявши максимальну ціну до 3 600 грн. Свого часу штамп 1БВ продали на Violiti за 6 504 грн, тож заробіток продавця ще може збільшитися.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть вигідно продати брухт кольорових металів. Найдорожче восени 2026 року приймають мідь — її середня ціна доходить до 500 грн за кілограм. Ми дізналися, де шукати брухт у домашніх умовах і як заробити більше.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштують старі золоті монети від НБУ. На онлайн-аукціоні користувач опублікував оголошення про продаж виробу "Золоті Ворота" 2004 року. За кілька днів лот зібрав 24 ставки, а максимальна сума сягнула 260 000 грн.

аукціон монети продаж копійки заробіток
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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