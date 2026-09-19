Ці монети принесуть власникам великий дохід: на чому українці можуть заробити

Працівниця Національного банку розкладає монети. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть дуже вигідно продати старі монети, виготовлені Національним банком. Особливо якщо матеріал карбування — не звичайний метал, а золото. На онлайн-аукціонах часто публікують оголошення з лотами, вартість яких сягає кількох тисяч гривень. Ми дізналися, за які два вироби колекціонери готові заплатити великі гроші у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає про золоті монети від НБУ вартістю понад 200 000 грн.

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Монета "Золоті Ворота" 2004 року

Регулятор присвятив нумізматичний виріб унікальній фортифікаційній споруді, збудованій за часів князя Ярослава Мудрого. Всього виготовили 2 000 екземплярів номіналом 100 гривень із масою дорогоцінного металу (золото 900 проби) в чистоті — 31,1 г.

Користувач онлайн-аукціону Violity виставив на продаж оригінальну монету, яка за кілька днів зібрала 24 ставки, а максимальна сума сягнула 260 000 грн. Дизайн характеризується такими ознаками:

аверс — давньоруський символ сонця, малий Державний Герб України, позначення номіналу, стилізовані журавлі та орнаментна смуга;

реверс — мініатюра з вершниками, які наближаються до Золотих Воріт, і дата спорудження 1037 рік.

Монета за 260 000 грн на Violity. Фото: скриншот

Монета "Пектораль" 2003 року

Іншу золоту монету виготовили у 2003 році тиражем 1 500 штук і номіналом 100 гривень. Виріб присвятили шедевру елліно-скіфського мистецтва — золотій пекторалі з кургану "Товста Могила" на Дніпропетровщині.

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Монета за 210 000 грн на Violity. Фото: скриншот

Власник опублікував лот на онлайн-аукціоні, а користувачі встигли зробити 12 ставок всього за одну добу. Ціна сягнула 210 000 грн. На аверсі зобразили фрагменти рослинного орнаменту і стандартні елементи грошової одиниці, на реверсі — безпосередньо саму пектораль на тлі скіфського кургану, а також тварин і двох чоловіків.

Раніше Новини.LIVE писали, які українські монети допоможуть заробити чималі гроші у вересні. Варто шукати у гаманці номінал 2 копійки 1994, 1996 і 2003 років. Правильно підібраний штамп принесе власникам від 800 до 5 000 грн станом на 2026 рік.

Також Новини.LIVE розповідали, чи потрібно сплачувати податки з доходів, отриманих від продажу банківських металів. Закон не вимагає від українців декларувати й оподатковувати прибуток, але тільки у разі операцій з інвестиційними монетами та виробами із дорогоцінних металів.