Продаж монети номіналом 2 копійки: які штампи дорогі та скільки вони коштують

Українські копійки різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть заробляти на монетах, продаючи цінні вироби колекціонерам. За деякі металеві екземпляри нумізмати готові платити тисячі гривень. Вони шукають копійки з унікальними особливостями та дефектами, щоб урізноманітнити свої набори. Ми дізналися, на які доходи варто розраховувати власниками номіналу 2 копійки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

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2 копійки 1994 року

Це обігові монети, якими українці користувалися до 2019 року. Їх виготовляли з алюмінію, проте рідко трапляються вироби з інших матеріалів. Дорогим вважається різновид 2(10 к.)АА із широким кантом аверсу.

Така особливість з'явилася внаслідок використання штемпелів для номіналу 10 копійок — їх діаметр набагато менший. Нумізмати часто називають цей штамп "перепуткою", а середня вартість доходить до 4 500 грн на онлайн-аукціонах.

Номінал 2 копійки 1994 року карбування. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 1996 року

Ця монета входила до колекційного набору Національного банку України. Відомо про існування виробів з алюмінію, ціна яких коливається у межах 800-1000 грн, а також з немагнітної сталі вартістю до 1 700 грн.

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"Спочатку відкарбували близько 2 тис. екземплярів з нержавійної сталі, проте НБУ не дозволив включити монети у набір. Після цього відкарбували монети з алюмінію, якими комплектували набори", — уточнили фахівці порталу.

2 копійки 2003 року

Ще одна рідкісна українська монета, яку карбували невеликим тиражем для річного набору НБУ. Його так і не випустили, а всі копійки могли потрапити в готівковий обіг. Враховуючи обмежену кількість, ціна коливається у діапазоні 1 800-5 000 грн.

Відомо про існування лише одного різновиду 1ДА з нержавіючої сталі, яка притягується магнітом. Залежно від стану і зовнішнього вигляду металевого виробу дохід від продажу може підвищитися до 7 000 грн.

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