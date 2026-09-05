Продажа монеты номиналом 2 копейки: какие штампы дорогие и сколько они стоят

Украинские копейки разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут зарабатывать на монетах, продавая ценные изделия коллекционерам. За некоторые металлические экземпляры нумизматы готовы платить тысячи гривен. Они ищут копейки с уникальными особенностями и дефектами, чтобы разнообразить свои коллекции. Мы узнали, на какие доходы стоит рассчитывать владельцам монет номиналом 2 копейки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

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2 копейки 1994 года

Это оборотные монеты, которыми украинцы пользовались до 2019 года. Их изготавливали из алюминия, однако редко встречаются экземпляры из других материалов. Дорогой считается разновидность 2(10 к.)АА с широким кантом аверса.

Такая особенность появилась в результате использования штемпелей для номинала 10 копеек — их диаметр намного меньше. Нумизматы часто называют этот штамп "перепуткой", а средняя стоимость достигает 4 500 грн на онлайн-аукционах.

Номинал 2 копейки 1994 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 1996 года

Эта монета входила в коллекционный набор Национального банка Украины. Известно о существовании изделий из алюминия, цена которых колеблется в пределах 800-1000 грн, а также из немагнитной стали стоимостью до 1 700 грн.

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"Сначала было отчеканено около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить монеты в набор. После этого были отчеканены монеты из алюминия, которыми и комплектовали наборы", — уточнили специалисты портала.

2 копейки 2003 года

Еще одна редкая украинская монета, которую чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ. Его так и не выпустили, а все копейки могли попасть в наличный оборот. Учитывая ограниченное количество, цена колеблется в диапазоне 1 800-5 000 грн.

Известно о существовании лишь одной разновидности 1ДА из нержавеющей стали, которая притягивается магнитом. В зависимости от состояния и внешнего вида металлического изделия доход от продажи может повыситься до 7 000 грн.

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