Эти монеты принесут владельцам значительный доход: на чем украинцы могут заработать

Сотрудница Национального банка раскладывает монеты. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут очень выгодно продать старые монеты, выпущенные Национальным банком. Особенно если материал чеканки — не обычный металл, а золото. На онлайн-аукционах часто публикуют объявления с лотами, стоимость которых достигает нескольких тысяч гривен. Мы узнали, за какие два изделия коллекционеры готовы заплатить большие деньги в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о золотых монетах от НБУ стоимостью более 200 000 грн.

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Монета "Золотые Ворота" 2004 года

Регулятор посвятил нумизматическое изделие уникальному фортификационному сооружению, построенному во времена князя Ярослава Мудрого. Всего было выпущено 2 000 экземпляров номиналом 100 гривен с массой драгоценного металла (золото 900 пробы) в чистоте — 31,1 г.

Пользователь онлайн-аукциона Violity выставил на продажу оригинальную монету, которая за несколько дней собрала 24 ставки, а максимальная сумма достигла 260 000 грн. Дизайн характеризуется такими признаками:

аверс — древнерусский символ солнца, малый Государственный герб Украины, обозначение номинала, стилизованные журавли и орнаментальная полоса;

реверс — миниатюра с всадниками, приближающимися к Золотым Воротам, и дата постройки 1037 год.

Монета номиналом 260 000 грн на Violity. Фото: скриншот

Монета "Пектораль" 2003 года

Другую золотую монету выпустили в 2003 году тиражом 1 500 штук и номиналом 100 гривен. Изделие посвятили шедевру эллино-скифского искусства — золотой пекторали из кургана "Толстая Могила" в Днепропетровской области.

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Монета за 210 000 грн на Violity. Фото: скриншот

Владелец выставил лот на онлайн-аукционе, а пользователи успели сделать 12 ставок всего за сутки. Цена достигла 210 000 грн. На аверсе изображены фрагменты растительного орнамента и стандартные элементы денежной единицы, на реверсе — непосредственно сама пектораль на фоне скифского кургана, а также животные и два мужчины.

Ранее Новини.LIVE писали, какие украинские монеты помогут заработать немалые деньги в сентябре. Стоит поискать в кошельке изделия номиналом 2 копейки 1994, 1996 и 2003 годов. Правильно подобранный штамп принесет владельцам от 800 до 5 000 грн по состоянию на 2026 год.

Также Новини.LIVE рассказывали, нужно ли платить налоги с доходов, полученных от продажи драгоценных металлов. Закон не требует от украинцев декларировать и облагать налогом прибыль, но только в случае операций с инвестиционными монетами и изделиями из драгоценных металлов.