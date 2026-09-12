Дорогие украинские монеты: на каких номиналах можно заработать немалые деньги в сентябре

Украинские копейки в руках. Фото: УНИАН

Некоторые украинские монеты могут принести их владельцам немалые средства. Коллекционеры ищут нумизматические экземпляры с редкими особенностями дизайна, дефектами или уникальной историей. Объявления о продаже публикуют на специализированных порталах и онлайн-аукционах, например, OLX, Violity и пр. Мы узнали, какие две копейки стоят несколько тысяч гривен в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о двух старых монетах, на которых можно заработать неплохие деньги.

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25 копеек 2004 года

Пользователь Violity предложил украинцам приобрести монету номиналом 25 копеек 2004 года выпуска. Их создали специально для годового набора Национального банка тиражом около 5 000 экземпляров, однако так и не выпустили.

Монета номиналом 25 копеек 2004 года. Фото: скриншот

Именно из-за ограниченного количества коллекционеры готовы заплатить за металлическое изделие несколько тысяч гривен. Лот собрал четыре ставки с максимальной суммой 2 454 грн, хотя можно было купить монету сразу, не участвуя в торгах, за 3 500 грн.

Эти копейки отличаются улучшенным типом чеканки и отличным состоянием по сравнению с обычной мелочью. В свое время их упаковали в сувенирные рулоны и передали в обычные банковские отделения для использования.

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1 гривна 1995 года

Другой пользователь Violity предложил коллекционерам монету номиналом 1 грн, которая сразу заинтересовала нумизматов. За несколько часов до окончания аукциона было зафиксировано 11 ставок с максимальной суммой 3 501 грн.

Монета номиналом 1 гривна 1995 года. Фото: скриншот

"Существует несколько разновидностей монеты. В обращении чаще всего встречаются 1АБ1.1 и 1АБ1.2. У первой монеты толстый шрифт букв на гурте, у второй — тонкий. Остальные разновидности очень редкие", — пояснили специалисты портала "Монеты-ягодки".

В 1995 году чеканили небольшое количество оборотных монет — до 52 000 экземпляров. Выделяют немало дорогих штампов, а стоимость некоторых может достигать 16 000 грн. Например, разновидность 1БАг с гладким гуртом стоит в среднем от 7 000 до 9 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на каких украинских копейках можно заработать немалые деньги. Среди дорогих разновидностей выделяют номинал 2 копейки 1994 года с широким кантом аверса. Эта особенность возникла в результате использования штемпеля для номинала 10 копеек.

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