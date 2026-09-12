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Головна Економіка Ці копійки коштують тисячі гривень: які монети вигідно продавати українцям

Ці копійки коштують тисячі гривень: які монети вигідно продавати українцям

Ua ru
12 вересня 2026 07:25
Дорогі українські монети: на яких номіналах можна заробити чималі кошти у вересні
Українські копійки в руках. Фото: УНІАН

Деякі українські монети здатні принести власникам чималі кошти. Колекціонери полюють за нумізматичними виробами з рідкісними особливостями дизайну, дефектами чи унікальною історією. Оголошення про продаж публікують на спеціалізованих порталах та онлайн-аукціонах, наприклад, OLX, Violity тощо. Ми дізналися, які дві копійки коштують кілька тисяч гривень у вересні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про дві старі монети, на яких можна заробити непогані гроші.

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25 копійок 2004 року

Користувач Violity запропонував українцям придбати монету номіналом 25 копійок 2004 року виготовлення. Їх створили спеціально для річного набору Національного банку тиражем близько 5 000 екземплярів, однак так і не випустили.

Ці копійки коштують тисячі гривень: які монети вигідно продавати українцям - фото 1
Монета номіналом 25 копійок 2004 року. Фото: скриншот

Саме через обмежену кількість колекціонери готові заплатити за металевий виріб тисячі гривень. Лот зібрав чотири ставки з максимальною сумою 2 454 грн, хоча можна було купити монету одразу, не беручи участі в торгах, за 3 500 грн.

Ці копійки характеризуються покращеним типом карбування і відмінним станом порівняно зі звичайними розмінними грошима. Свого часу їх запакували у сувенірні роли і передали до звичайних банківських відділень для використання.

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1 гривня 1995 року

Інший користувач Violity запропонував колекціонерам монету номіналом 1 грн, яка одразу зацікавила нумізматів. За кілька годин до закінчення аукціону фіксували 11 ставок із максимальною сумою 3 501 грн.

Ці копійки коштують тисячі гривень: які монети вигідно продавати українцям - фото 2
Монета номіналом 1 гривня 1995 року. Фото: скриншот

"Існує кілька різновидів монети. В обігу частіше всього зустрічаються 1АБ1.1 та 1АБ1.2. У першої монети товстий шрифт букв на гурті, у другої — тонкий. Решта різновидів дуже рідкісні", — пояснили фахівці порталу "Монети-ягідки".

В 1995 році карбували невелику кількість обігових монет — до 52 000 екземпляр. Виділяють чимало дорогих штампів, а вартість деяких може доходити до 16 000 грн. Наприклад, різновид 1БАг із гладким гуртом коштує від 7 000 до 9 000 грн у середньому.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на яких українських копійках можна заробити чималі гроші. Серед дорогих різновидів виділяють номінал 2 копійки 1994 року з широким кантом аверсу. Ця особливість виникла внаслідок використання штемпелю для номіналу 10 копійок.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує 1 грам золота в банках і ломбардах України станом на вересень 2026 року. Громадяни можуть здати прикраси із дорогоцінного металу і монети, заробивши чималі кошти. Ми розібралися, що відбувається з цінами на золото у світі.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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