Дорогие монеты Украины: какие номиналы искать в кошельке для выгодной продажи

Украинские монеты разных номиналов. Фото: УНИАН

Украинцы могут найти в кошельке старые монеты и выгодно продать их коллекционерам. Некоторые нумизматические изделия способны принести владельцам немалые деньги. Высоко ценятся копейки с уникальными дефектами или, наоборот, в идеальном состоянии, а также из годовых наборов Национального банка. Мы узнали, какие три монеты дорого стоят осенью 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, стоимость каких старых монет достигает нескольких тысяч гривен.

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2 копейки из годовых наборов

Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже монет номиналом 2 копейки 1996 и 2003 годов чеканки. Они входили в коллекционные наборы НБУ, поэтому количество изготовленных экземпляров ограничено. А изделия 2003 года вообще забраковали, в результате чего они попали в обращение.

"2 копейки 1996 года встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении. Копейки из набора стоят дороже, потому что имеют лучший внешний вид", — пояснили специалисты портала "Монеты-ягодки".

Монета номиналом 2 копейки. Фото: скриншот

На Violity лот 1996 года собрал 11 ставок, а стоимость поднялась до 2 500 грн. За 2 копейки 2003 года чеканки боролись вдвое больше пользователей, которые предложили за изделие 7 500 грн. По словам владельца, обе монеты не имеют ни одного дефекта, а их реставрация не проводилась.

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1 копейка 1996 года

Другой дорогой экземпляр тоже входил в годовой набор Национального банка. Известно о существовании двух разновидностей — 1БА и 1БВ. Они характеризуются одинаковым аверсом, но разным реверсом:

1БА — крупные ягоды, в гроздьях № 7 и 8 хвостик примыкает;

1БВ — маленькие ягоды, в гроздьях № 7 и 8 хвостик не примыкает.

Монеты номиналом 1 копейка 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

Первый штамп в среднем стоит до 2 000 грн, второй — до 3 000 грн. Пользователи онлайн-аукциона проявили большой интерес к лоту, поскольку сделали более 60 ставок, подняв максимальную цену до 3 600 грн. В свое время штамп 1БВ продали на Violiti за 6 504 грн, поэтому доход продавца еще может увеличиться.

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