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Главная Экономика Продажа лома принесет большой доход: какой металл выгодно сдавать в сентябре

Продажа лома принесет большой доход: какой металл выгодно сдавать в сентябре

Ua ru
19 сентября 2026 17:12
Заработок на ломе стал намного выгоднее: что происходит с ценами на медь в Украине
Металлические предметы быта. Фото: Unsplash

Украинцы могут получать дополнительный доход, продавая черные и цветные металлы. Заработок на ломе стал очень распространенным, учитывая цены на медь, латунь, никель, алюминий и пр. Предприятия принимают вторичное сырье на повторную переработку и готовы платить клиентам немалые суммы в сентябре 2026 года именно за цветные металлы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о средних ценах на медь в Украине по состоянию на вторую половину сентября.

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Сколько стоит медный лом

К цветным металлам относят сырье, не содержащее железа. Их непросто найти в быту, поэтому цены остаются на высоком уровне. Дополнительным фактором являются уникальные физико-химические свойства, например, возможность повторной переработки без потери качественных характеристик и устойчивость к коррозии.

Лучшим вариантом для украинцев является продажа меди, средняя стоимость которой достигает 500 грн/кг в зависимости от региона, сезона и состояния лома. Мы проверили официальные сайты нескольких компаний, занимающихся приемом черных/цветных металлов, и узнали, сколько платят продавцам во второй половине сентября 2026 года.

За 1 килограмм меди украинцы могут получить такие суммы:

Читайте также:
  • Киевская область — от 400 до 470 грн;
  • Запорожская область — от 465 до 530 грн;
  • Винницкая область — от 400 до 520 грн;
  • Львовская область — от 440 до 530 грн;
  • Днепропетровская область — от 450 до 510 грн;
  • Одесская область — от 480 до 510 грн;
  • Сумская область — от 430 до 480 грн;
  • Харьковская область — от 460 до 530 грн.
Продажа лома принесет большой доход: какой металл выгодно сдавать в сентябре - фото 1
Цены на медный лом в Запорожье. Фото: скриншот

Что произошло с ценами на лом в мире

В течение июня-июля 2026 года мировые цены на лом существенно упали. В августе нисходящая тенденция продолжилась, однако динамика существенно замедлилась. В Турции и США котировки почти не изменились, а в Китае зафиксировали наибольшую разницу в показателях — минус 3%.

"Цены на лом в Западной Европе стабилизировались после падения в июле, сохраняя стабильность в рамках контрактов. Однако в Германии и Австрии зафиксировано падение из-за остановок на ремонт и логистических проблем", — уточнили специалисты портала GMK Center.

Одной из причин снижения стоимости лома стало усложнение логистики — доставка в порты существенно подорожала из-за низкого уровня воды в реках ЕС. Предприятиям пришлось перенаправить грузы с судов на автомобильный и железнодорожный транспорт, что резко повысило расходы компаний.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что означают цифры на золотых украшениях. Речь идет о каратной системе, которая делит сплавы на 24 части. 9 карат — это примерно 37,5% золота, или 375 проба. В свою очередь, 24 карата на драгоценностях эквивалентны 999 пробе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на чермет в Украине. Прибыль от продажи лома существенно упала — средняя стоимость зафиксировалась на уровне 2-3 грн за килограмм в сентябре 2026 года. То есть заработать большие суммы на незначительных объемах украинцы не смогут.

цены вторичная переработка вторсырье медь металлолом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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