Золото в каратах: как разобраться в цифровых обозначениях на украшениях

Женщина рассматривает ювелирные украшения. Фото: УНИАН

Золотые украшения могут выглядеть одинаково, но иметь разную ценность. На витрине сложно на глаз определить, где больше чистого золота, а где его доля меньше. Поэтому на изделиях ставят специальные маркировки. В Украине покупатели привыкли ориентироваться на пробу — например, 585 или 750, тогда как во многих других странах чистоту золота обозначают в каратах. Они показывают, сколько золота содержится в сплаве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на World Gold Council.

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Как караты связаны с пробой

Чистое золото очень мягкое, поэтому для изготовления украшений его смешивают с другими металлами. Так изделие становится более прочным, а с помощью различных примесей можно получить желтое, белое или розовое золото.

Каратная система делит сплав на 24 части. Чем больше каратов, тем выше доля золота. Например:

24 карата — примерно 99,9% золота, или 999 проба;

— примерно 99,9% золота, или 999 проба; 18 карат — 75 % золота, или 750 проба;

— 75 % золота, или 750 проба; 14 карат — около 58,5 % золота, обычно это 585 проба;

— около 58,5 % золота, обычно это 585 проба; 9 карат — 37,5% золота, или 375 проба.

То есть золото 14K, которое можно увидеть на зарубежном украшении, по содержанию драгоценного металла примерно соответствует украинскому золоту 585 пробы.

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Сколько карат должно быть, чтобы изделие считалось золотым

Минимальное количество карат зависит от страны. Например, в США золотом официально считаются изделия от 10 карат. В Великобритании, Франции, Австрии, Португалии и Ирландии нижний предел составляет 9 карат. В Дании и Греции — 8 карат.

Не путайте карат золота с каратом бриллианта

Когда речь идет о золоте, карат указывает на его чистоту. А вот в случае с бриллиантами и другими драгоценными камнями карат — это уже единица веса. Один карат драгоценного камня равен 0,2 грамма.

Для золота же на мировом рынке используют не карат, а тройскую унцию. Одна тройская унция составляет 31,1034768 грамма и используется, в частности, при определении мировых цен на золото. Поэтому надпись 14K на золотом украшении и 1 карат в характеристике бриллианта означают совершенно разное: в первом случае речь идет о пробе золота, во втором — о весе камня.

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