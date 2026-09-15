Золото в каратах: как разобраться в цифровых обозначениях на украшениях

24, 18 или 14 карат: что означают цифры на золотых украшениях
Золотые украшения могут выглядеть одинаково, но иметь разную ценность. На витрине сложно на глаз определить, где больше чистого золота, а где его доля меньше. Поэтому на изделиях ставят специальные маркировки. В Украине покупатели привыкли ориентироваться на пробу — например, 585 или 750, тогда как во многих других странах чистоту золота обозначают в каратах. Они показывают, сколько золота содержится в сплаве.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на World Gold Council.
Как караты связаны с пробой
Чистое золото очень мягкое, поэтому для изготовления украшений его смешивают с другими металлами. Так изделие становится более прочным, а с помощью различных примесей можно получить желтое, белое или розовое золото.
Каратная система делит сплав на 24 части. Чем больше каратов, тем выше доля золота. Например:
- 24 карата — примерно 99,9% золота, или 999 проба;
- 18 карат — 75 % золота, или 750 проба;
- 14 карат — около 58,5 % золота, обычно это 585 проба;
- 9 карат — 37,5% золота, или 375 проба.
То есть золото 14K, которое можно увидеть на зарубежном украшении, по содержанию драгоценного металла примерно соответствует украинскому золоту 585 пробы.
Сколько карат должно быть, чтобы изделие считалось золотым
Минимальное количество карат зависит от страны. Например, в США золотом официально считаются изделия от 10 карат. В Великобритании, Франции, Австрии, Португалии и Ирландии нижний предел составляет 9 карат. В Дании и Греции — 8 карат.
Не путайте карат золота с каратом бриллианта
Когда речь идет о золоте, карат указывает на его чистоту. А вот в случае с бриллиантами и другими драгоценными камнями карат — это уже единица веса. Один карат драгоценного камня равен 0,2 грамма.
Для золота же на мировом рынке используют не карат, а тройскую унцию. Одна тройская унция составляет 31,1034768 грамма и используется, в частности, при определении мировых цен на золото. Поэтому надпись 14K на золотом украшении и 1 карат в характеристике бриллианта означают совершенно разное: в первом случае речь идет о пробе золота, во втором — о весе камня.
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