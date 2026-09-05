Находка на миллиарды долларов: в Китае обнаружили крупное месторождение меди и золота "Чатин"

Шахтер. Фото: УНИАН

Китай может стать ещё богаче на миллиарды долларов. Министерство природных ресурсов страны сообщило об обнаружении крупного месторождения меди и золота "Чатин" недалеко от города Сюаньчэн в провинции Аньхой. Находка расположена в самом сердце экологического и промышленного региона дельты реки Янцзы. Это открытие не только обеспечит союзника Кремля мощной сырьевой базой. Оно опровергло давнюю международную геологическую теорию о невозможности образования такого природного ресурса на территории найденного месторождения.

Сайт Новини.LIVE выяснял, каковы запасы обнаруженного месторождения золота и меди и какова его стратегическая важность.

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Сколько запасов обнаружено

Как сообщает китайское издание, месторождение составляет примерно 1,2 километра в длину и 1,1 километра в ширину. Максимальная видимая толщина в одной из скважин достигает рекордной отметки — более 1,3 километра.

Ресурсный потенциал объекта включает:

Потенциальные объемы меди сопоставимы с несколькими крупными рудниками объемом более 500 тысяч тонн каждый. Ресурсы золота превышают совокупные запасы более десятка крупных месторождений благодаря аномально высокому содержанию драгоценного металла — более 20 тонн на каждом. Высокая концентрация серебра и серы позволит проводить комплексную добычу и переработку.

Глубинные горизонты Чатина еще не до конца разведаны. Поэтому это оставляет значительное пространство для дальнейшего увеличения оценочных запасов.

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Стратегическое значение обнаруженного месторождения

История месторождения началась еще в 2008 году с геологоразведки за счет средств местного бюджета. В 2025 году права на разработку были выставлены на публичный аукцион. Компания Tibet Yulong Copper выиграла их за 8,6 млрд юаней, что в долларовом эквиваленте составляет примерно 1,27 миллиарда долларов. Она установила рекорд по стоимости горных сделок в провинции Аньхой.

Уже в начале 2026 года проект вошел в перечень ключевых приоритетов пятилетки. Всего за четыре месяца специалисты пробурили 71 скважину общей глубиной почти 100 000 метров. Запуск добычи позволит напрямую поставлять сырье на металлургические заводы Восточного Китая, значительно сокращая расходы на логистику и снижая зависимость страны от импорта меди.

С чем еще стоит ознакомиться

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