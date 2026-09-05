Знахідка на мільярди доларів: у Китаї виявили велике родовище міді та золота "Чатін"

Шахтар. Фото: УНІАН

Китай може стати ще багатшим на мільярди доларів. Міністерство природних ресурсів країни повідомило про виявлення масштабного родовища міді та золота "Чатін" поблизу міста Сюаньчен у провінції Аньхой. Знахідка розташована в самому серці екологічного та промислового регіону дельти річки Янцзи. Відкриття не лише забезпечить союзника Кремля потужною сировинною базою. Воно спростувало давню міжнародну геологічну теорію про неможливість формування такого природного ресурсу на території знайденого родовища.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про запаси знайденого родовища золота і міді та його стратегічну важливість.

Реклама

Скільки запасів знайдено

Як повідомляє китайське видання, родовище становить приблизно 1,2 кілометра у довжину та 1,1 кілометра у ширину. Максимальна видима товщина в одній зі свердловин сягає рекордної позначки у понад 1,3 кілометра.

Ресурсний потенціал об'єкта охоплює:

Потенційні обсяги міді співмірні з кількома великими рудниками понад 500 тисяч тонн кожен. Ресурси золота перевищують сукупні запаси понад десятка великих родовищ завдяки аномально високому вмісту дорогоцінного металу понад 20 тонн кожне. Висока концентрація срібла та сірки дозволить проводити комплексну видобувну переробку.

Глибинні горизонти Чатіна ще не до кінця розвідані. Тож це залишає значний простір для подальшого збільшення оціночних запасів.

Читайте також:

Стратегічне значення знайденого родовища

Історія родовища розпочалася ще у 2008 році з геологорозвідки за кошти місцевого бюджету. У 2025 році права на розробку були виставлені на публічний аукціон. Компанія Tibet Yulong Copper виборола їх за 8,6 млрд юанів, що в доларному еквіваленті дорівнює приблизно 1,27 мільярдів доларів. Вона встановила рекорд для гірничих угод у провінції Аньхой.

Вже на початку 2026 року проєкт увійшов до переліку ключових пріоритетів п'ятирічки. Лише за чотири місяці фахівці пробурили 71 свердловину сукупною глибиною майже 100 000 метрів. Запуск видобутку дозволить прямим шляхом постачати сировину на металургійні заводи Східного Китаю, значно зменшуючи витрати на логістику та знижуючи залежність країни від імпорту міді.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE повідомляли про ціну золота у банках та ломбардах. Протягом 2026 року його вартість досягала історичних максимумів, однак протягом останніх місяців спостерігається суттєва низхідна тенденція. Але все ж за попередній місяць відбулося дорожчання на 254 долари, що свідчить про зацікавленість інвесторів у дорогоцінному металі.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки можна заробити на продажі металу. Українці можуть отримувати хороший дохід від брухту, продаючи кольорові метали. Водночас не всі громадяни знають, як відрізнити цей клас матеріалів від інших і скільки у середньому коштує 1 кілограм сировини на внутрішньому ринку.