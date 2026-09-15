Золото в каратах: як розшифрувати цифрові позначки на прикрасах

Жінка розглядає ювелірні прикраси. Фото: УНІАН

Золоті прикраси можуть мати схожий вигляд, але різну цінність. На вітрині складно на око зрозуміти, де більше чистого золота, а де його частка менша. Тому на виробах ставлять спеціальні позначки. В Україні покупці звикли орієнтуватися на пробу — наприклад, 585 чи 750, тоді як у багатьох інших країнах чистоту золота позначають у каратах. Вони показують, скільки золота міститься у сплаві.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на World Gold Council.

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Як карати пов’язані з пробою

Чисте золото дуже м'яке, тому для виготовлення прикрас його змішують з іншими металами. Так виріб стає міцнішим, а за допомогою різних домішок можна отримати жовте, біле чи рожеве золото.

Каратна система ділить сплав на 24 частини. Чим більше каратів, тим вища частка золота. Наприклад:

24 карати — приблизно 99,9% золота, або 999 проба;

— приблизно 99,9% золота, або 999 проба; 18 каратів — 75% золота, або 750 проба;

— 75% золота, або 750 проба; 14 каратів — близько 58,5% золота, зазвичай це 585 проба;

— близько 58,5% золота, зазвичай це 585 проба; 9 каратів — 37,5% золота, або 375 проба.

Тобто золото 14K, яке можна побачити на закордонній прикрасі, за вмістом дорогоцінного металу приблизно відповідає українському золоту 585 проби.

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Скільки каратів має бути, щоб виріб вважався золотим

Мінімальна кількість каратів залежить від країни. Наприклад, у США золотом офіційно вважають вироби від 10 каратів. У Великій Британії, Франції, Австрії, Португалії та Ірландії нижня межа становить 9 каратів. У Данії та Греції — 8 каратів.

Не плутайте карат золота з каратом діаманта

Коли говорять про золото, карат показує його чистоту. А от у випадку з діамантами та іншим дорогоцінним камінням карат — це вже одиниця ваги. Один карат дорогоцінного каміння дорівнює 0,2 грама.

Для золота ж на світовому ринку використовують не карат, а тройську унцію. Одна тройська унція становить 31,1034768 грама і використовується, зокрема, під час визначення світових цін на золото. Тому напис 14K на золотій прикрасі та 1 карат у характеристиці діаманта означають зовсім різне: у першому випадку йдеться про чистоту золота, у другому — про вагу каменю.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українцям платять за брухт чорних металів. У вересні 2026 року середня ціна чормету становить близько 3 гривень за кілограм, але в різних областях суми відрізняються. Через низьку вартість вигідніше накопичити більший обсяг брухту, тоді як кольорові метали приносять значно більше.

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