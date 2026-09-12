Ціни на чормет у вересні: скільки коштує 1 кг брухту і який дохід отримають українці

Брухт різних металів. Фото: Pexels

Чимало українців заробляють на брухті, продаючи чорні та кольорові метали. Найлегше накопичити саме залізо, сталь і чавун, однак вартість не вражає. Фізичним особам дозволено здійснювати операції лише з непридатними для використання металевими конструкціями і виробами, тобто побутовим брухтом. Ми дізналися, скільки у середньому коштує 1 кг чормету станом на вересень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на чормет.

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Ціни на чормет в Україні

Прибуток українців залежить від різних факторів, зокрема ваги матеріалів, якості металу, засміченості, навіть сезону та регіону. Плюс на ціни впливає актуальний попит, який протягом літа 2026 року суттєво знизився у всьому світі. Це негативно відобразилося на вартості чормету в Україні.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох підприємств, які займаються закупівлею вторинної сировини, і дізналися, скільки компанії дають клієнтам за брухт у вересні 2026 року. В середньому 1 кг чормету здатен принести такі суми:

Київська область — до 2 грн/кг;

Запорізька область — до 4,2 грн/кг;

Вінницька область — до 4 грн/кг;

Львівська область — від 3,4 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 2,5 грн/кг;

Одеська область — до 4 грн/кг;

Сумська область — до 3 грн/кг;

Харківська область — до 2,5 грн/кг.

Як видно, середня вартість чормету перебуває на рівні 3 грн/кг. Протягом двох місяців ціни суттєво змінилися, обравши низхідну тенденцію. Ще в липні 2026 року середній показник доходу перебував на рівні 4-5 грн/кг.

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Тож немає сенсу продавати малі обсяги вторинної сировини, оскільки прибуток буде мізерним. Варто накопичити від однієї тонни чормету, перш ніж звертатися до суб'єктів господарювання.

Які метали коштують дорожче

Набагато більше українці можуть заробити, продаючи кольорові метали, зокрема мідь, алюміній, латунь та інші. Середні ціни за кілограм починаються від кількох десятків і доходять до сотень гривень.

Наприклад, продаж міді на повторне перероблення гарантує прибуток на рівні 400-500 грн/кг залежно від стану, засміченості та області України. Латунь коштує трохи дешевше — до 270 грн/кг. Алюміній купують орієнтовно за 60-80 грн/кг у середньому.

Звісно, накопичити кольорові метали у великих обсягах набагато складніше, оскільки їх небагато в домашніх умовах. А промисловий брухт дозволено продавати лише суб'єктам господарювання.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує золото у вересні 2026 року. Світові ціни суттєво впали після весняного піку, проте досі залишаються конкурентними. Ми дізналися, за скільки купують вироби з дорогоцінного металу в банках і ломбардах України.

Також Новини.LIVE розповідали, як збільшити доходи від продажу брухту металів. Достатньо виконати кілька кроків, що здатні допомогти підняти вартість вторинної сировини. Українцям радять завчасно сортувати метали та очищувати від бруду/іржі.