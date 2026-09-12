Цены на чермет в сентябре: сколько стоит 1 кг лома и какую прибыль получат украинцы

Цены на чермет оказались на новом уровне: какой доход будет в сентябре
Многие украинцы зарабатывают на ломе, продавая черные и цветные металлы. Легче всего накопить именно железо, сталь и чугун, однако их стоимость не впечатляет. Физическим лицам разрешено осуществлять операции только с непригодными для использования металлическими конструкциями и изделиями, то есть бытовым ломом. Мы узнали, сколько в среднем стоит 1 кг чермета по состоянию на сентябрь 2026 года.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на черные металлы.
Цены на чермет в Украине
Доход украинцев зависит от различных факторов, в частности веса материалов, качества металла, содержания примесей, даже от сезона и региона. Кроме того, на цены влияет текущий спрос, который в течение лета 2026 года существенно снизился во всем мире. Это негативно отразилось на стоимости чермета в Украине.
Мы проанализировали официальные сайты нескольких предприятий, занимающихся закупкой вторичного сырья, и выяснили, сколько компании платят клиентам за лом в сентябре 2026 года. В среднем 1 кг чермета может принести такие суммы:
- Киевская область — до 2 грн/кг;
- Запорожская область — до 4,2 грн/кг;
- Винницкая область — до 4 грн/кг;
- Львовская область — от 3,4 грн/кг;
- Днепропетровская область — до 2,5 грн/кг;
- Одесская область — до 4 грн/кг;
- Сумская область — до 3 грн/кг;
- Харьковская область — до 2,5 грн/кг.
Как видно, средняя стоимость чермета находится на уровне 3 грн/кг. За два месяца цены существенно изменились, продемонстрировав нисходящую тенденцию. Еще в июле 2026 года средний показатель дохода находился на уровне 4-5 грн/кг.
Поэтому нет смысла продавать небольшие объемы вторичного сырья, поскольку прибыль будет мизерной. Стоит накопить от одной тонны чермета, прежде чем обращаться к субъектам хозяйствования.
Какие металлы стоят дороже
Гораздо больше украинцы могут заработать, продавая цветные металлы, в частности медь, алюминий, латунь и другие. Средние цены за килограмм начинаются от нескольких десятков и доходят до сотен гривен.
Например, продажа меди на повторную переработку гарантирует прибыль на уровне 400-500 грн/кг в зависимости от состояния, загрязненности и региона Украины. Латунь стоит немного дешевле — до 270 грн/кг. Алюминий покупают в среднем примерно по 60-80 грн/кг.
Конечно, накопить цветные металлы в больших объемах гораздо сложнее, поскольку их немного в домашних условиях. А промышленный лом разрешено продавать только субъектам хозяйствования.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит золото в сентябре 2026 года. Мировые цены существенно упали после весеннего пика, однако до сих пор остаются конкурентоспособными. Мы узнали, по какой цене покупают изделия из драгоценных металлов в банках и ломбардах Украины.
Также Новини.LIVE рассказывали, как увеличить доходы от продажи лома. Достаточно выполнить несколько шагов, которые помогут повысить стоимость вторичного сырья. Украинцам советуют заранее сортировать металлы и очищать их от грязи/ржавчины.