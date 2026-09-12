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Главная Экономика Цены на чермет оказались на новом уровне: какой доход будет в сентябре

Цены на чермет оказались на новом уровне: какой доход будет в сентябре

Ua ru
12 сентября 2026 16:20
Цены на чермет в сентябре: сколько стоит 1 кг лома и какую прибыль получат украинцы
Лом различных металлов. Фото: Pexels

Многие украинцы зарабатывают на ломе, продавая черные и цветные металлы. Легче всего накопить именно железо, сталь и чугун, однако их стоимость не впечатляет. Физическим лицам разрешено осуществлять операции только с непригодными для использования металлическими конструкциями и изделиями, то есть бытовым ломом. Мы узнали, сколько в среднем стоит 1 кг чермета по состоянию на сентябрь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на черные металлы.

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Цены на чермет в Украине

Доход украинцев зависит от различных факторов, в частности веса материалов, качества металла, содержания примесей, даже от сезона и региона. Кроме того, на цены влияет текущий спрос, который в течение лета 2026 года существенно снизился во всем мире. Это негативно отразилось на стоимости чермета в Украине.

Мы проанализировали официальные сайты нескольких предприятий, занимающихся закупкой вторичного сырья, и выяснили, сколько компании платят клиентам за лом в сентябре 2026 года. В среднем 1 кг чермета может принести такие суммы:

  • Киевская область — до 2 грн/кг;
  • Запорожская область — до 4,2 грн/кг;
  • Винницкая область — до 4 грн/кг;
  • Львовская область — от 3,4 грн/кг;
  • Днепропетровская область — до 2,5 грн/кг;
  • Одесская область — до 4 грн/кг;
  • Сумская область — до 3 грн/кг;
  • Харьковская область — до 2,5 грн/кг.

Как видно, средняя стоимость чермета находится на уровне 3 грн/кг. За два месяца цены существенно изменились, продемонстрировав нисходящую тенденцию. Еще в июле 2026 года средний показатель дохода находился на уровне 4-5 грн/кг.

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Поэтому нет смысла продавать небольшие объемы вторичного сырья, поскольку прибыль будет мизерной. Стоит накопить от одной тонны чермета, прежде чем обращаться к субъектам хозяйствования.

Какие металлы стоят дороже

Гораздо больше украинцы могут заработать, продавая цветные металлы, в частности медь, алюминий, латунь и другие. Средние цены за килограмм начинаются от нескольких десятков и доходят до сотен гривен.

Например, продажа меди на повторную переработку гарантирует прибыль на уровне 400-500 грн/кг в зависимости от состояния, загрязненности и региона Украины. Латунь стоит немного дешевле — до 270 грн/кг. Алюминий покупают в среднем примерно по 60-80 грн/кг.

Конечно, накопить цветные металлы в больших объемах гораздо сложнее, поскольку их немного в домашних условиях. А промышленный лом разрешено продавать только субъектам хозяйствования.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит золото в сентябре 2026 года. Мировые цены существенно упали после весеннего пика, однако до сих пор остаются конкурентоспособными. Мы узнали, по какой цене покупают изделия из драгоценных металлов в банках и ломбардах Украины.

Также Новини.LIVE рассказывали, как увеличить доходы от продажи лома. Достаточно выполнить несколько шагов, которые помогут повысить стоимость вторичного сырья. Украинцам советуют заранее сортировать металлы и очищать их от грязи/ржавчины.

цены вторичная переработка вторсырье металл металлолом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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