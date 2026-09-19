Заробіток на брухті став набагато вигіднішим: що відбувається з цінами на мідь в Україні

Металеві побутові вироби. Фото: Unsplash

Українці можуть отримувати додатковий дохід, продаючи чорні та кольорові метали. Заробіток на брухті став дуже поширеним, враховуючи ціни на мідь, латунь, нікель, алюміній тощо. Підприємства приймають вторинну сировину на повторне перероблення і готові платити клієнтам чималі кошти у вересні 2026 року саме за кольорові метали.

Сайт Новини.LIVE розповідає про середні ціни на мідь в Україні станом на другу половину вересня.

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Скільки коштує брухт міді

До кольорових металів відносять сировину, яка не містить заліза. Їх непросто знайти у домашніх умовах, тому ціни перебувають на високому рівні. Додатковим фактором є унікальні фізико-хімічні властивості, наприклад, піддатливість до повторного перероблення без втрати якісних характеристик і стійкість до корозії.

Найкращим варіантом для українців є продаж міді, середня вартість якої доходить до 500 грн/кг залежно від регіону, сезону і стану брухту. Ми перевірили офіційні сайти кількох компаній, які займаються прийомом чорних/кольорових металів, і дізналися, скільки платять продавцям у другій половині вересня 2026 року.

За 1 кілограм міді українці можуть отримати такі суми:

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Київська область — від 400 до 470 грн;

Запорізька область — від 465 до 530 грн;

Вінницька область — від 400 до 520 грн;

Львівська область — від 440 до 530 грн;

Дніпропетровська область — від 450 до 510 грн;

Одеська область — від 480 до 510 грн;

Сумська область — від 430 до 480 грн;

Харківська область — від 460 до 530 грн.

Ціни на брух міді в Запоріжжі. Фото: скриншот

Що стало з цінами на брухт у світі

Протягом червня-липня 2026 року світові ціни на брухт суттєво впали. У серпні низхідна тенденція продовжилася, однак динаміка істотно сповільнилася. Зокрема в Туреччині та США котирування майже не змінилися, а в Китаї зафіксували найбільшу різницю в показниках — мінус 3%.

"Ціни на брухт у Західній Європі консолідувалися після падіння в липні, зберігаючи стабільність у межах контрактів. Однак у Німеччині та Австрії зафіксовано падіння через зупинки на ремонт і логістичні проблеми", — уточнили фахівці порталу GMK Center.

Однією з причин зниження вартості брухту стало ускладнення логістики — доставка до портів суттєво подорожчала через низький рівень води в річках ЄС. Підприємствам довелося перенаправити вантажі з кораблів на автомобільний і залізничний транспорт, що різко підвищило витрати компаній.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що означають цифри на золотих прикрасах. Йдеться про каратну систему, яка ділить сплави на 24 частини. 9 каратів — це приблизно 37,5% золота, або 375 проба. Натомість 24 карати на коштовностях еквівалентні 999 пробі.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на чормет в Україні. Вигода від продажу брухту суттєво впала — середня вартість зафіксувалася на рівні 2-3 грн за кілограм у вересні 2026 року. Тобто заробити великі суми на незначних обсягах українці не зможуть.