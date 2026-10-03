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Главная Экономика Деньги с дефектом: сколько украинцы могут заработать на бракованных монетах

Деньги с дефектом: сколько украинцы могут заработать на бракованных монетах

Ua ru
3 октября 2026 05:45
Продажа украинских монет в октябре: какие копейки принесут владельцам хороший доход
Монета номиналом 2 гривны. Фото: НБУ/Flickr

Чтобы неплохо зарабатывать на старых украинских монетах, нужно искать редкие штампы или копейки с уникальными дефектами. Коллекционеры готовы платить за экземпляры с нетипичными характеристиками. Множество объявлений публикуют на онлайн-аукционах, где нумизматы делают ставки и соревнуются за шанс получить монету.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки украинцы смогут дорого продать в октябре 2026 года.

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25 копеек 1992 года

Пользователь портала Violity предложил купить монету номиналом 25 копеек 1992 года чеканки. Речь идет о штампе 4БАм, который еще называют "английский чекан". Его главная особенность — выпуклый щит и вдавленный трезубец на аверсе, хотя должно быть наоборот.

"При разработке эскизов художники неправильно изобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", — пояснили специалисты портала "Монеты-ягодки".

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Монета номиналом 25 копеек 1992 года. Фото: скриншот

Из-за ошибки весь тираж должны были переплавить, однако некоторые экземпляры попали в наличный оборот. Средняя стоимость монет колеблется в диапазоне 3 300-5 000 грн. На онлайн-аукционе за лот боролись 14 пользователей, а максимальная ставка достигла 3 559 грн. При этом до завершения торгов (4 октября) цена может подняться.

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Старые монеты с дефектами

Дорого можно продать металлические монеты с различными браками и дефектами, ведь коллекционеров интересуют уникальные экземпляры. Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже пяти монет, внешний вид которых не соответствует утвержденным требованиям. Лот включает:

  • 50 копеек 1992 года разновидности 2.2(1)ААм — в народе называют "адидас" из-за двух параллельных линий на аверсе;
  • 50 копеек 1992 года, штамп 1АВ(а)с — в народе называют "оливки" из-за характерного рисунка крупных ягод в гроздьях;
  • 50 копеек 1992 года — плохо видна дата;
  • 25 копеек 2010 года — брак "глаз" (присутствуют маленькие выпуклые пятнышки);
  • 1 гривна 2001 года — небольшой поворот.

За все пять монет владелец хочет получить 1 500 грн. Аукцион завершится 14 октября, поэтому не исключено, что найдется заинтересованный покупатель, ведь на копейки с уникальными дефектами всегда большой спрос.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы могут заработать на ломе нержавейки. Цена зависит от содержания никеля — чем его больше, тем выгоднее будет сделка. Средняя стоимость колебалась в пределах 22 грн за килограмм нержавеющей стали с содержанием никеля 10% и выше по состоянию на конец сентября.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в лесах Финляндии нашли крупнейший клад эпохи викингов. Речь идет о тысячах старинных монет, серебряном браслете и массивной бусине. Находку датируют 750-1050 годами, в ближайшее время археологи планируют детально исследовать все предметы.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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