Продажа лома нержавеющей стали: сколько стоит 1 кг в октябре и от чего зависит цена

Столовые приборы. Фото: Pexels

Украинцы неплохо зарабатывают на продаже лома черных и цветных металлов. Некоторые виды стоят дороже, а цены в среднем достигают сотен гривен за килограмм. В то же время нержавеющая сталь не способна принести большой доход, хотя финансовая выгода от нее больше, чем от обычного чермета. Мы выяснили, что происходит на отечественном рынке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом нержавейки в конце сентября 2026 года.

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Цены на нержавеющую сталь в Украине

Пункты приема лома закупают нержавейку, оценивая товар по марке и содержанию никеля. Дороже всего стоит сталь с показателем Ni 10% и выше, а дешевле всего забирают стружку. Согласно данным специализированного портала GetScrapEx, в конце сентября 2026 года наблюдается умеренный рост цен.

На основе предложений пунктов приема металлических конструкций в 11 областях Украины можно обобщить ценовые диапазоны до таких средних показателей в зависимости от сорта:

нержавеющая сталь 10% — 22,60 грн/кг (+10%);

нержавеющая сталь 8% — 19,00 грн/кг (+16,7%);

смешанная нержавеющая сталь — 17,93 грн/кг (стабильно);

стружка — 9,50 грн/кг (стабильно).

Средние цены на лом нержавеющей стали. Фото: скриншот

В то же время не помешает отслеживать актуальные прайсы по отдельным локациям, поскольку цены могут существенно варьироваться. Так, минимальная стоимость нержавейки с содержанием никеля 10% и выше — 15 грн/кг, а максимальная — 30 грн/кг. Перед выбором покупателя стоит рассмотреть несколько предложений, дабы выбрать наиболее выгодный вариант.

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Что влияет на цену лома

На окончательный доход продавца влияют различные факторы. Во-первых, ближе к началу зимы стоимость лома традиционно повышается, поэтому лучше накапливать черные и цветные металлы летом для оптовой сдачи в конце года. Это поможет получить более высокую цену за большой объем сырья.

Во-вторых, одним из главных факторов считается содержание никеля: чем больше его в сплаве, тем выше доход. Ведь не зря пункты приема разделяют нержавеющую сталь по категориям, а не покупают все подряд. Отсюда вытекает третий фактор — чистота металла и его состояние.

Продавцам не помешает заранее очистить конструкции от лишних элементов, грязи, посторонних материалов и т. д. Наличие ржавчины, примесей или сырья, не подлежащего повторной переработке, снижает стоимость лома. А предварительная очистка/сортировка повышает цену.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут дорого продать старые монеты. Цены зависят от года выпуска, номинала и штампа. Например, за 2 копейки 2003 года чеканки коллекционеры предлагали 7 500 грн. Причина — монета входила в годовой набор Национального банка.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на чермет в Украине. Традиционно железо стоит дешево — до 4-5 грн за килограмм. Однако в сентябре 2026 года стоимость лома упала до 2-3 грн/кг в среднем. Заработать большие суммы на маленьких объемах чермета не удастся.