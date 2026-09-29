Продаж брухту нержавіючої сталі: скільки коштує 1 кг у жовтні та від чого залежить ціна

Столові прибори. Фото: Pexels

Українці заробляють непогані гроші на продажу брухту чорних і кольорових металів. Деякі види коштують дорожче, а ціни доходять до сотень гривень за кілограм у середньому. Натомість нержавіюча сталь не здатна принести великий дохід, хоча фінансової вигоди від неї більше, ніж від звичайного чормету. Ми дізналися, що відбувається на вітчизняному ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт нержавійки наприкінці вересня 2026 року.

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Ціни на нержавіючу сталь в Україні

Пункти прийому брухту купують нержавійку, оцінюючи товар за маркою і вмістом нікелю. Найдорожче коштує сталь з показником Ni 10% та вище, а найдешевше забирають стружку. Згідно з даними спеціалізованого порталу GetScrapEx, наприкінці вересня 2026 року спостерігається помірне зростання цін.

На основі пропозицій від пунктів прийому металевих конструкцій в 11-ти областях України можна звести цінові діапазони до таких середніх показників залежно від сорту:

нержавіюча сталь 10% — 22,60 грн/кг (+10%);

нержавіюча сталь 8% — 19,00 грн/кг (+16,7%);

змішана нержавіюча сталь — 17,93 грн/кг (стабільно);

стружка — 9,50 грн/кг (стабільно).

Середні ціни на брухт нержавіючої сталі. Фото: скриншот

Водночас не завадить моніторити актуальні прайси за окремими локаціями, оскільки суми можуть суттєво варіюватися. Так, мінімальна вартість нержавійки зі вмістом нікелю 10% і вище — 15 грн/кг, а максимальна — 30 грн/кг. Перед вибором покупця варто переглянути кілька пропозицій, аби вибрати найбільш вигідний варіант.

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Що впиває на ціну брухту

На остаточний дохід продавця впливають різні фактори. По-перше, ближче до початку зими вартість брухту традиційно підвищується, тому краще накопичувати чорні та кольорові метали влітку для оптової здачі наприкінці року. Це допоможе отримати вищу ціну за великий обсяг сировини.

По-друге, одним із головних чинників вважають вміст нікелю: чим більше його у сплаві, тим краще буде дохід. Адже не дарма пункти прийому поділяють нержавіючу сталь за категоріями, а не купують все підряд. З цього випливає третій фактор — чистота металу і його стан.

Продавцям не завадить заздалегідь очистити конструкції від зайвих елементів, бруду, сторонніх матеріалів та ін. Наявність іржі, домішок або сировини, яка не підлягає повторному переробленню, знижує вартість брухту. А попереднє очищення/сортування ціну підвищує.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть дорого продати старі монети. Ціни залежать від року випуску, номіналу і штампу. Наприклад, за 2 копійки 2003 року карбування колекціонери пропонували 7 500 грн. Причина — монета входила до річного набору Національного банку.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на чормет в Україні. Традиційно залізо коштує дешево — до 4-5 грн за кілограм. Однак у вересні 2026 році вартість брухту впала до 2-3 грн/кг у середньому. Заробити великі суми на незначних обсягах чормету не вдасться.