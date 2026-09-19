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Главная Экономика До 4,5 кг серебряных монет: в Финляндии обнаружили рекордно большой клад

До 4,5 кг серебряных монет: в Финляндии обнаружили рекордно большой клад

Ua ru
19 сентября 2026 11:10
Серебро викингов в Финляндии: как археолог-любитель нашел 4,5 кг монет
Сокровища. Фото: УНИАН

Обычное увлечение поиском древностей превратилось в настоящий научный прорыв. Любитель-кладоискатель Калле Лаппинен, исследуя лесной массив недалеко от своего родного городка на юге Финляндии, наткнулся на уникальное историческое сокровище. Эксперты подтвердили, что это крупнейший серебряный клад эпохи викингов, когда-либо найденный на территории страны.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как археологу удалось найти ценные сокровища.

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Что нашел искатель-любитель

40-летний Калле Лаппинен работает офицером торгового флота и занимается антиквариатом. Он искал древности в этой местности и раньше, однако без особого успеха. Все изменилось, когда его портативный детектор выдал мощный сигнал. На глубине около 45 сантиметров он обнаружил целую кучу старинных монет и серебряных украшений.

Музей Лахти, занимающийся охраной археологического наследия региона, немедленно взял находку под охрану.

По предварительным оценкам специалистов, находка обладает впечатляющими характеристиками:

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  • общая масса серебра составляет около 10 фунтов, что вдвое превышает предыдущий рекорд 1895 года, установленный в Ноусиайнене;
  • помимо тысяч монет, в кладе обнаружили серебряный браслет и массивную бусину;
  • ценности были завернуты в два берестовых контейнера. Из-за высокой кислотности финских почв органика сохраняется крайне редко, что делает находку вдвойне уникальной.

Торговые связи и верования в загробный мир

Найденный клад датируется эпохой викингов, примерно 750–1050 годов. Этот период совпадает с поздним железным веком в Финляндии. Как отмечают археологи, эта находка доказывает, что финские земли были тесно интегрированы в скандинавскую культуру и торговое пространство благодаря мореплавателям, пересекавшим Балтийское море.

Причины сокрытия богатства именно в этом месте остаются тайной. В те времена тайники часто создавали из-за угрозы нападений. Кроме того, существовали религиозные верования, согласно которым спрятанные при жизни богатства будут сопровождать человека в загробном мире. Впрочем, никаких захоронений рядом с монетами обнаружено не было. Поэтому, возможно, владелец по каким-то причинам просто не смог вернуться за своим имуществом.

Ответственный поиск, меняющий историю

Случай Лаппинена археологи Хельсинкского и Бергенского университетов называют образцовым. Обнаружив первые монеты, мужчина приостановил раскопки и немедленно сообщил в антикварные органы, сохранив возможность для ученых. Теперь исследователи планируют тщательно изучить и точно датировать все предметы из рекордной коллекции.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько можно заработать на продаже металлолома. Украинцы могут получать хороший доход от металлолома, продавая цветные металлы. В то же время не все граждане знают, как отличить этот класс материалов от других и сколько в среднем стоит 1 килограмм сырья на внутреннем рынке.

Также Новини.LIVE сообщали о ценах на золото в банках и ломбардах. В течение 2026 года его стоимость достигала исторических максимумов, однако в последние месяцы наблюдается значительная нисходящая тенденция. Доход граждан, решивших продать золотые украшения, все равно впечатляет.

Финляндия сокровище археологи викинги серебро
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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