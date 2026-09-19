Срібло вікінгів у Фінляндії: як археолог-аматор знайшов 4,5 кг монет

Скарби. Фото: УНІАН

Звичайне захоплення пошуком старожитностей перетворилося на справжній науковий прорив. Шукач-аматор Калле Лаппінен, досліджуючи лісовий масив біля свого рідного містечка на півдні Фінляндії, натрапив на унікальний історичний скарб. Експерти підтвердили, що це найбільший срібний скарб доби вікінгів, коли-небудь знайдений на території країни.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як археологу вдалось знайти коштовні скарби.

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Що знайшов шукач-аматор

40-річний Калле Лаппінен працює офіцером торговельного флоту та займається антикваріатом. Він шукав старожитності у цій місцевості й раніше, проте без особливого успіху. Все змінилося, коли його портативний детектор видав потужний сигнал. На глибині близько 45 сантиметрів, він виявив цілий розсип старовинних монет та срібних прикрас.

Музей Лахті, який опікується археологічною спадщиною регіону, негайно взяв об'єкт під охорону.

За первинними оцінками фахівців, знахідка має вражаючі характеристики:

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загальна маса срібла становить близько 10 фунтів, що удвічі перевищує попередній рекорд 1895 року, знайдений у Ноусіайнені;

окрім тисяч монет, у скарбі виявили срібний браслет і масивну намистину;

цінності були загорнуті у два берестові контейнери. Через високу кислотність фінських ґрунтів органіка зберігається вкрай рідко, що робить знахідку подвійно унікальною.

Торговельні зв'язки та потойбічні вірування

Знайдений скарб датується добою вікінгів приблизно 750–1050 року. Цей період збігається з пізнім залізним віком у Фінляндії. Як зазначають археологи, ця знахідка доводить, що фінські землі були тісно інтегровані в скандинавську культуру та торговельний простір завдяки мореплавцям, які перетинали Балтійське море.

Причини приховування багатства саме в цьому місці залишаються таємницею. У ті часи сховки часто створювали через загрозу нападів. Крім того, існували релігійні вірування, згідно з якими заховані за життя багатства супроводжуватимуть людину у потойбіччі. Втім, жодних поховань поруч із монетами виявлено не було. Тож можливо власник з якихось причин просто не зміг повернутися за своїм майном.

Відповідальний пошук, що змінює історію

Випадок Лаппінена археологи Гельсінського та Бергенського університетів називають зразковим. Знайшовши перші монети, чоловік зупинив розкопки та негайно повідомив антикварні органи, зберігши можливість для науковців. Тепер дослідники планують ретельно вивчити та точно датувати всі предмети з рекордної колекції.

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