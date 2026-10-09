Курс долара в Україні: як імпорт та експорт впливають на валюту

Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Курс долара в Україні залежатиме від рішень Національного банку та ситуації із зовнішньою торгівлею. Наразі НБУ витрачає значні валютні резерви, щоб стримувати коливання на ринку. Однак українська економіка стикається з проблемою скорочення експортних надходжень.

Чи може долар подорожчати, що відбуватиметься з гривнею та чому ситуація з імпортом і експортом має значення для валютного курсу в етері Ранок.LIVE розповів головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.

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Чи зростатиме курс долара в Україні

За словами Чорного, протягом останнього місяця Національний банк витратив 5,5 млрд доларів на підтримку курсу. Він назвав це найбільшою сумою з 2022 року.

"Курс поки що тримається. І, звичайно, Національний банк — це в його силах тримати його далі чи відпустити", — підкреслив експерт.

Водночас він вважає, що навіть у разі послаблення контролю за курсом можливості для суттєвого подорожчання долара наразі обмежені.

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Чому імпорт та експорт тиснуть на гривню

Однією з ключових проблем української економіки, експерт назвав значний дисбаланс між імпортом та експортом. Україна імпортує більше товарів, ніж продає за кордон, тоді як валютні надходження від експорту скорочуються.

За словами Чорного, ситуація ускладнюється економічним спадом і проблемами в галузях, які традиційно забезпечували значні експортні надходження.

Він звернув увагу на обмеження роботи портів, а також на складну ситуацію в аграрному та металургійному секторах. Через це країна отримує менше валютної виручки, ніж могла б за сприятливіших умов.

"Це про те, що ми не отримуємо тих валютних надходжень, які мали б отримувати", — зазначив експерт.

Чи можуть обмежити імпорт в Україну

Ще одним можливий важливий крок — розгляд Міністерством фінансів різних варіантів обмеження імпорту. Йдеться про ідею фактично зупинити ввезення товарів, крім військової продукції. Такий підхід мав би зменшити попит на іноземну валюту та послабити тиск на торговельний баланс.

Водночас поки невідомо, які саме обмеження розглядаються, чи існує відповідний офіційний план і чи ухвалено будь-які рішення щодо його реалізації.

Також експерт підсумував, що долар поки залишиться на рівні 45 гривень завдяки тому, що НБУ тримає курс.

"Я думаю, що навіть якщо він його відпустить, можливостей для, скажімо, суттєвого подорожчання зараз немає", — підсумував Чорний.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE вже розповідали, що буде з доларом до кінця року. За словами кандидата економічних наук Володимира Власюка, курс долара в Україні до кінця року може залишатися в межах 45-46 гривень. Однак в країні відбувається помірна девальвація гривні.

Також Новини.LIVE повідомляли, як безпечніше зберігати гроші. Через активні російські обстріли, деякі українці вважають за правильне зберігати готівку вдома. Однак у разі пожежі готівка просто згорить.