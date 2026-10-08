Курс долара в Україні: що буде з валютою до кінця 2026 року

Жінка тримає готівку у руках. Фото: Новини.LIVE

В інтернеті існують купу прогнозів щодо критичного стрибка долара вже до кінця 2026 року. Однак курс долара в Україні найближчими місяцями навряд покаже різкий стрибок угору чи обвалиться. Гривня продовжить поступово знецінюватись. Однак валютний ринок уже адаптувався до такого сценарію. При цьому важливу роль мають відіграти міжнародні резерви Національного банку України.

Про це в етері День.LIVE розповів кандидат економічних наук Володимир Власюк.

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Що буде з курсом долара до кінця року

За словами Власюка, курс долара в Україні до кінця року може залишатися в межах 45-46 гривень за долар. На його думку, нинішня ситуація є продовженням поступової девальвації гривні, яка спостерігається протягом останніх років.

"Війна як почалася, ми мали 27 гривень за один долар. Потім воно було девальвовано до 34-36. А потім от вже протягом останніх трьох років ми бачимо перехід до 45", — зазначив експерт.

Водночас за прогнозами кандидата, очікувати різкого обвалу гривні до кінця року не варто.

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Чому різкого обвалу гривні не буде

Одним із факторів, який стримує можливі різкі коливання валютного ринку, є те, що українська економіка вже адаптувалася до нинішніх умов. Власюк також звернув увагу на негативне торговельне сальдо. Попри це, ситуація на валютному ринку, за його оцінкою, не повинна призвести до різкого падіння гривні.

"Макроекономічна система до цього вже адаптована. Ми це розуміємо, партнери це все розуміють", — сказав експерт.

Ще одним важливим фактором він назвав валютні та золотовалютні резерви Національного банку України.

Які резерви має Україна

За словами експерта, Україна має значний запас міжнародних резервів, який він назвав рекордним. Йдеться приблизно про 48 мільярдів доларів. З них — близько 44 мільярдів доларів припадає на тверду валюту, а інші 4 мільярдів доларів — на золото.

Як зазначає Власюк, такий резерв є одним із факторів, який допомагає валютній системі витримувати тиск і знижує ризик різкого обвалу курсу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, від яких купюр євро варто позбутись у 2026 році. Наприклад, купюри 500 євро більше не планують взагалі випускати. Причиною стає те, що на ринку з'явились забагато фальшивих купюр.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому важливо декларувати валюту при виїзді за кордон. Особливо це стосується готівки у крупних розмірах — від 10 000 євро. Якщо ж суму буде перевищено, громадянам доведеться залишити на митниці близько 20% іноземної валюти.