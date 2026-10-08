Курс доллара в Украине: что будет с валютой до конца 2026 года

Женщина держит наличные в руках. Фото: Новини.LIVE

В интернете появилось множество прогнозов о резком скачке курса доллара уже к концу 2026 года. Однако курс доллара в Украине в ближайшие месяцы вряд ли резко подскочит или обвалится. Гривна продолжит постепенно обесцениваться. Однако валютный рынок уже адаптировался к такому сценарию. При этом важную роль должны сыграть международные резервы Национального банка Украины.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал кандидат экономических наук Владимир Власюк.

Реклама

Что будет с курсом доллара до конца года

По словам Власюка, курс доллара в Украине до конца года может оставаться в пределах 45-46 гривен за доллар. По его мнению, нынешняя ситуация является продолжением постепенной девальвации гривны, наблюдающейся на протяжении последних лет.

"Когда началась война, курс составлял 27 гривен за доллар. Затем он девальвировался до 34-36. А в последние три года мы наблюдаем рост до 45", — отметил эксперт.

В то же время, по прогнозам эксперта, ожидать резкого обвала гривны до конца года не стоит.

Читайте также:

Почему резкого обвала гривны не будет

Одним из факторов, сдерживающих возможные резкие колебания валютного рынка, является то, что украинская экономика уже адаптировалась к нынешним условиям. Власюк также обратил внимание на отрицательное торговое сальдо. Несмотря на это, ситуация на валютном рынке, по его оценке, не должна привести к резкому падению гривны.

"Макроэкономическая система к этому уже адаптирована. Мы это понимаем, партнеры это все понимают", — сказал эксперт.

Еще одним важным фактором он назвал валютные и золотовалютные резервы Национального банка Украины.

Какие резервы есть у Украины

По словам эксперта, Украина располагает значительным запасом международных резервов, который он назвал рекордным. Речь идет примерно о 48 миллиардах долларов. Из них — около 44 миллиардов долларов приходится на твердую валюту, а остальные 4 миллиарда долларов — на золото.

Как отмечает Власюк, такой резерв является одним из факторов, который помогает валютной системе выдерживать давление и снижает риск резкого обвала курса.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, от каких купюр евро стоит избавиться в 2026 году. Например, купюры номиналом 500 евро больше не планируется выпускать вообще. Причиной тому служит появление на рынке слишком большого количества фальшивых купюр.

Также Новини.LIVE сообщали, почему важно декларировать валюту при выезде за границу. Особенно это касается наличных в крупных суммах — от 10 000 евро. Если же эта сумма будет превышена, гражданам придется оставить на таможне около 20 % иностранной валюты.