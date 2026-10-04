Курс евро стремительно полетел вниз: что происходит на валютном рынке Украины в октябре

Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут приобрести купюры евро гораздо выгоднее, поскольку официальный курс вошел в резкий нисходящий тренд в сентябре-октябре 2026 года. Показатели опустились до уровня, который в последний раз фиксировался весной, и в ближайшее время возвращения восходящей тенденции не прогнозируется. Мы узнали, к какой ситуации на валютном рынке следует готовиться нашим гражданам на следующей неделе, с 5 по 11 октября.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом евро в Украине

На понедельник, 5 октября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 50,53 грн. Еще в первой половине сентября фиксировался курс 51,99 грн/евро, а менее чем за месяц он снизился на 1,46 грн. Последний раз подобная ситуация на рынке наблюдалась в апреле 2026 года.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Это все тенденции европейской зоны и соотношение с экономикой Соединенных Штатов Америки. Сейчас США находятся в лучшем положении, поскольку ЕС столкнулся с рядом проблем: дефицитом топлива, ростом цен на энергоресурсы, неконтролируемой миграцией и пр.", — отметил эксперт.

По его словам, в ближайшее время официальный курс гривны к евро может опуститься еще ниже, если соотношение в основной валютной паре будет находиться в диапазоне 1,12-1,13 долл./евро. Алексей Плотников советует при необходимости накопить иностранную валюту, поскольку нисходящая тенденция продлится недолго.

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Кто может появиться на купюрах евро

Ранее мы рассказывали, что Европейский центральный банк готовится к выпуску наличных денег третьей серии. Дизайн купюр планируют полностью изменить, а среди основных идейных вариантов — изображения известных деятелей науки и культуры.

Если регулятор выберет именно эту тематику, на банкнотах разных номиналов появятся портреты таких известных людей:

5 евро — оперная певица Мария Каллас;

10 евро — композитор Людвиг ван Бетховен;

20 евро — учёная Мария Склодовская-Кюри;

50 евро — писатель Мигель де Сервантес;

100 евро — художник-изобретатель Леонардо да Винчи;

200 евро — писательница Берта фон Зуттнер.

На оборотной стороне купюр разместят изображения разных видов культурной деятельности, а также пространств, где проходят совместные художественные мероприятия. Конкуренцию тематике "Европейская культура" составляют природные мотивы, в частности птицы, горы и реки. ЕЦБ планирует окончательно утвердить дизайн банкнот до конца 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, действительны ли купюры номиналом 50 евро старого образца. Речь идет о наличных, выпущенных в 2002 году. Несмотря на отсутствие более современных элементов защиты, купюры остаются действительным платежным средством в 2026 году и могут использоваться без ограничений.

Также Новини.LIVE рассказывали, куда инвестировать деньги перед зимним периодом. Банкир посоветовал диверсифицировать портфель в 2026 году и разделить сбережения на несколько валют — доллар или евро. А гривну лучше положить на банковский депозит или купить государственные облигации.