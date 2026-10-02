Курсы доллара и евро готовятся удивлять украинцев: чего ждать в ближайшее время

Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут обменять гривны на купюры евро гораздо выгоднее, поскольку официальный курс вошел в резкий нисходящий тренд. Доллар в начале октября 2026 года не преодолел психологическиц предел, однако эксперты считают, что до превышения отметки 45 грн/долл. осталось недолго. Мы узнали, к каким показателям на валютном рынке следует готовиться в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара в Украине

На пятницу, 2 октября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,83 грн/долл. В течение недели наблюдались стандартные колебания в пределах 20-40 копеек, однако до отметки 45 грн/долл. показатель не дошел. По словам экономиста, это временная тенденция, а восходящий тренд в октябре продолжится.

Колебания курса гривны к доллару в Украине. Фото: скриншот/НБУ

"Думаю, курс будет на уровне 45 грн/долл. Поднимется ли он именно на следующей неделе — неизвестно. Но каких-либо причин, по которым доллар мог бы откатиться назад, я не вижу. Это прогнозируемая ситуация, ведь в конце сентября безналичные сделки по покупке валюты заключались по курсу 45 грн и выше", — рассказал Плотников.

Он убежден, что в течение октября официальный курс гривны к доллару преодолеет психологическую отметку, но когда именно это произойдет — сказать сложно. Причин для роста много: и дефицит валюты из-за проблем с экспортом, и разрушение логистической инфраструктуры, и нехватка бюджетных средств.

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Чего ожидать от курса евро

С официальным курсом гривны к евро произошла неожиданность — показатели резко пошли вниз и по состоянию на 2 октября зафиксировались на уровне 50,69 грн. Соотношение в основной валютной паре откатилось до 1,12–1,13 долл./евро. Ситуация спровоцировала повышенный спрос на купюры, поскольку украинцы увидели в этом большую выгоду для накопления денег.

Колебания курса гривны к евро в Украине. Фото: скриншот/НБУ

"Это все тенденции европейской зоны и соотношение с экономикой Соединенных Штатов Америки. Сейчас США находятся в более выгодном положении, поскольку ЕС столкнулся с рядом проблем: дефицитом топлива, ростом цен на энергоресурсы, неконтролируемой миграцией и пр.", — отметил Алексей Плотников.

По его словам, на следующей неделе, в период с 5 по 11 октября 2026 года, нисходящая тенденция на рынке продолжится. Однако курс евро не будет падать бесконечно — для этого нет оснований. А пока иностранная валюта подешевела, украинцам стоит воспользоваться ситуацией и накопить купюры, если есть необходимость.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую сумму наличных стоит отложить на случай блэкаута. Это зависит от ежемесячных расходов, количества членов семьи, наличия детей, стабильности доходов и т. д. Специалисты рекомендуют накопить сумму, которой хватит на 7-14 дней основных расходов.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны декларировать валюту на границе. Закон требует подтверждать происхождение денег, если сумма наличных превышает 10 000 евро в эквиваленте. За уклонение грозит строгая ответственность — штраф в размере 20%.