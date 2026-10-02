Курси долара та євро готуються дивувати українців: чого чекати найближчим часом

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть обміняти гривні на купюри євро набагато вигідніше, оскільки офіційний курс спіймав різкий низхідний тренд. Долар на початку жовтня 2026 року не перетнув психологічну межу, проте експерти вважають, що чекати перевищення 45 грн/дол. залишилося недовго. Ми дізналися, до яких показників на валютному ринку готуватися найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара в Україні

На п’ятницю, 2 жовтня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,83 грн/дол. Протягом тижня відбувалися стандартні коливання у межах 20-40 копійок, однак до 45 грн/дол. показник не дійшов. За словами економіста, це тимчасова тенденція, а висхідний тренд у жовтні продовжиться.

Коливання курсу гривні до долара в Україні. Фото: скриншот/НБУ

"Думаю, курс буде на рівні 45 грн/дол. Чи підніметься він саме наступного тижня — невідомо. Але якихось причин, щоб долар відкотився назад, я не бачу. Це прогнозована ситуація, адже наприкінці вересня безготівкові угоди на купівлю валюти заключали по курсу 45 грн і вище", — розповів Плотніков.

Він переконаний, що протягом жовтня офіційний курс гривні до долара перетне психологічну межу, але коли саме це станеться — сказати важко. Причин для зростання багато: і дефіцит валюти через проблеми з експортом, і руйнування логістичної інфраструктури, і нестача бюджетних коштів.

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Чого чекати від курсу євро

З офіційним курсом гривні до євро сталася несподіванка — показники різко пішли вниз і станом на 2 жовтня зафіксувалися на рівні 50,69 грн. Співвідношення у головній валютній парі відкотилося до 1,12-1,13 дол./євро. Ситуація спровокувала підвищений попит на купюри, бо українці побачили велику вигоду для накопичення фінансів.

Коливання курсу гривні до євро в Україні. Фото: скриншот/НБУ

"Це все тенденції європейської зони і співвідношення до економіки Сполучених Штатів Америки. Зараз США у кращому становищі, бо ЄС стикнувся з низкою проблем: дефіцитом пального, зростанням цін на енергоресурси, неконтрольованою міграцією та ін.", — зазначив Олексій Плотніков.

За його словами, наступного тижня, у період 5-11 жовтня 2026 року, низхідна тенденція на ринку продовжиться. Однак курс євро не буде падати безкінечно — для цього немає підстав. А поки іноземна валюта подешевшала, українцям варто скористатися ситуацією і накопичити купюри в разі такої потреби.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку суму готівки варто відкласти на випадок блекауту. Це залежить від щомісячних витрат, кількості членів сім’ї, наявності дітей, стабільності доходів тощо. Фахівці рекомендують накопичити суму, якої вистачить на 7-14 днів основних витрат.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці повинні декларувати валюту на кордоні. Закон вимагає підтверджувати походження коштів, якщо сума готівки перевищує 10 000 євро в еквіваленті. За ухилення загрожує сувора відповідальність — штраф у розмірі 20%.