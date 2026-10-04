Курс євро стрімко полетів униз: що відбувається на валютному ринку України в жовтні

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть придбати купюри євро набагато вигідніше, бо офіційний курс спіймав різкий низхідний тренд у вересні-жовтні 2026 року. Показники опустилися до рівня, який востаннє фіксували весною, і найближчим часом повернення висхідної тенденції не прогнозують. Ми дізналися, до якої ситуації на валютному ринку готуватися нашим громадянам наступного тижня, з 5 по 11 жовтня.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом євро в Україні

На понеділок, 5 жовтня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 50,53 грн. Ще в першій половині вересня фіксували курс 51,99 грн/євро, а менш ніж за місяць він опустився на 1,46 грн. Востаннє подібна ситуація на ринку спостерігалася у квітні 2026 року.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Це все тенденції європейської зони і співвідношення до економіки Сполучених Штатів Америки. Зараз США у кращому становищі, бо ЄС стикнувся з низкою проблем: дефіцитом пального, зростанням цін на енергоресурси, неконтрольованою міграцією та ін.", — зазначив фахівець.

За його словами, найближчим часом офіційний курс гривні до євро може опуститися ще нижче, якщо співвідношення у головній валютній парі перебуватиме в діапазоні 1,12-1,13 дол./євро. Олексій Плотніков радить за потреби накопичити іноземну валюту, бо довго низхідна тенденція не триватиме.

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Хто може з'явитися на купюрах євро

Раніше ми розповідали, що Європейський центральний банк готується до випуску готівки третьої серії. Дизайн купюр хочуть повністю змінити, а серед основних ідейних варіантів — зображення відомих постатей науки та культури.

Якщо регулятор вибере саме цю тематику, на банкнотах різних номіналів з'являться портрети таких відомих людей:

5 євро — оперна співачка Марія Каллас;

10 євро — композитор Людвіг ван Бетховен;

20 євро — науковиця Марія Склодовська-Кюрі;

50 євро — письменник Мігель де Сервантес;

100 євро — митець-винахідник Леонардо да Вінчі;

200 євро — письменниця Берта фон Зуттнер.

На зворотному боці купюр розмістять зображення різних видів культурної діяльності, а також простори, де відбуваються спільні мистецькі заходи. Конкурентом тематиці "Європейська культура" є природні мотиви, зокрема птахи, гори та ріки. ЄЦБ планує остаточно затвердити дизайн банкнот до кінця 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи дійсні купюри номіналом 50 євро старого зразка. Йдеться про готівку, випущену у 2002 році. Попри відсутність більш сучасних елементів захисту купюри залишаються чинним платіжним засобом у 2026 році та можуть використовуватися без обмежень.

Також Новини.LIVE розповідали, куди інвестувати гроші перед зимовим періодом. Банкір порадив диверсифікувати портфель у 2026 році та поділити заощадження на кілька валют — долар або євро. А гривню краще покласти на банківський депозит чи купити державні облігації.