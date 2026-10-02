Заощадження українців перед зимою: банкір пояснив, де тримати гроші

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Перед зимою українцям варто переглянути структуру власних заощаджень і визначитися, де зберігати вільні кошти. Серед можливих варіантів — гривневі депозити, ОВДП та іноземна валюта. Водночас універсальної пропорції для всіх немає, а вибір залежить від майбутніх витрат і фінансових цілей.

Як можна розподілити кошти та на яку частку валютних заощаджень орієнтуватися, повідомило РБК-Україна з посиланням на подкаст віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, передають Новини.LIVE.

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Коли краще інвестувати заощадження

За словами банкіра, відкладання рішення про розміщення заощаджень у надії на більш вигідний момент може призвести до втрати потенційного доходу. Наразі банки пропонують гривневі депозити зі ставками на рівні 17–17,5% річних. При цьому конкретна дохідність залежить від установи та строку розміщення коштів.

Мамедов також звернув увагу, що іноземна валюта не є абсолютним захистом від знецінення. Інфляція поступово знижує купівельну спроможність не лише гривні, а й долара та євро.

"Моя рекомендація проста: гроші повинні працювати", — наголосив банкір.

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За його словами, кошти, які просто зберігаються без використання, не приносять доходу власнику та не працюють на економіку.

Як правильно розподілити гроші

Одним із можливих варіантів Мамедов назвав модель, за якої приблизно половина заощаджень залишається у гривневих інструментах, а інша частина розподіляється між іноземними валютами.

Водночас цю пропорцію не варто сприймати як універсальне правило. Структура заощаджень має залежати від фінансової ситуації людини, її планів та майбутніх витрат.

Зокрема, вибір між доларом і євро доцільно пов’язувати з тим, у якій валюті плануються витрати. Якщо людина часто подорожує до країн єврозони або має там регулярні платежі, частину коштів можна зберігати в євро. Це допоможе не витрачати додаткові гроші на конвертацію.

Куди можна інвестувати гривню

Для значних гривневих заощаджень банкір радить розглядати не тільки банківські депозити, а й облігації внутрішньої державної позики.

Перед придбанням ОВДП варто врахувати можливі банківські та брокерські комісії, а також витрати на обслуговування рахунку. Тому при виборі інструменту важливо оцінювати не лише заявлену дохідність, а й супутні витрати.

Чого очікувати від курсу долара

Щодо валютного ринку Мамедов зазначив, що наразі не бачить підстав для ажіотажного попиту на іноземну валюту. На його думку, міжнародні резерви та допомога Україні дають Національному банку можливість зберігати контроль над ситуацією на валютному ринку.

Водночас банкір припустив, що наприкінці року курс долара може наблизитися до позначки 45 грн. При цьому він наголосив на обмеженій точності такого прогнозу, оскільки на валютний ринок впливають перебіг війни, обсяги міжнародної допомоги та бюджетні потреби держави.

Тому тим, хто купує валюту для довгострокових заощаджень, Мамедов радить не намагатися вгадати ідеальний момент для купівлі. Натомість варто визначити частку валютних коштів, яка відповідає власним фінансовим потребам і планам.

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