Курс євро здійснив неочікуваний розворот: до чого готуватися українцям у жовтні

Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

На валютному ринку України відбулися суттєві зрушення у вересні 2026 року. Громадяни можуть придбати купюри євро набагато дешевше, ніж місяць тому. Офіційний курс спіймав різкий низхідний тренд, враховуючи співвідношення у парі з доларом. Найближчим часом, протягом жовтня, варто очікувати аналогічного руху показників.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом євро в Україні

З кінця серпня до останніх чисел вересня 2026 року офіційний курс гривні до євро опустився на понад 1 гривню. Національний банк розрахував показник 51,13 грн на понеділок, 28 вересня. А співвідношення у головній валютній парі зафіксувалося на рівні 1,14 дол./євро. проти 1,17 дол./євро у серпні.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"У Європі зараз дефіцит пального, проблеми з міграцією, нестабільна ситуація з експортом/імпортом. Ці питання вимагають вирішення і використання грошей, плюс вони роблять ЄС менш конкурентним порівняно зі США", — зазначив економіст.

За його словами, протягом другого місяця осені курсові показники можуть помірно падати, однак точно спрогнозувати їх рух неможливо. Залишається тільки сподіватися, що знецінення євро не відбудеться, адже держави ЄС як торговельні партнери України мають сильний вплив на нашу економіку.

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Чи дійсні купюри 50 євро старого зразка

Раніше ми розповідали, чи можуть українці використовувати банкноти номіналом 50 євро 2002 року випуску. Попри слабші елементи захисту, старий дизайн і менший термін експлуатації, купюри залишаються платоспроможними у всьому світі.

Вони з'явилися у готівковому обігу більше 15 років назад, однак не втратили статус платіжного засобу. Всі фінансові установи, заклади, торговельні мережі, фізичні та юридичні особи повинні приймати банкноти для розрахунків без обмежень.

Якщо в українському обміннику відмовляються купити 50 євро 2002 року емісії, необхідно подати скаргу до Національного банку, оскільки такі дії вважаються порушенням валютного законодавства.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Європейський центральний банк готує нові купюри до друку. Їх планують випустити наприкінці поточного десятиліття, повністю змінивши дизайн. На банкнотах з'являться зображення природних об'єктів, будівель, птахів, річок або відомих постатей культури. Однак остаточну тематику ЄЦБ досі не обрав.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці повинні декларувати валютні цінності на кордоні. Закон вимагає підтверджувати походження суми, яка перевищує 10 000 євро в еквіваленті. В разі порушення доведеться заплатити штраф у розмірі 20% від надмірної суми.