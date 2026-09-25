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Головна Економіка Долар і євро пішли різними шляхами: що буде з курсом валют у жовтні

Долар і євро пішли різними шляхами: що буде з курсом валют у жовтні

Ua ru
25 вересня 2026 17:12
Курс долара понад 45 грн і падіння євро: чого чекати на валютному ринку України в жовтні
Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом вересня 2026 року на валютному ринку України відбувалися частково неочікувані, частково прогнозовані тенденції. Офіційний курс долара суттєво зріс, а готівковий перевищив психологічну межу 45 грн/дол. Натомість євро спіймало різкий низхідний тренд та опинилося на рівні, який востаннє фіксували наприкінці липня.

Що буде з курсом долара та євро в жовтні, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Чого чекати від курсу долара  

На п’ятницю, 25 вересня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,97 грн/дол. Водночас на готівковому ринку американська валюта коштує дорожче — в обмінниках купюри продають по 45,07 грн/дол. у середньому.

За словами економіста, висхідна тенденція була очікуваною, враховуючи певний дефіцит іноземної валюти в Україні. Зараз не працює металургія, немає змоги експортувати сільськогосподарську продукцію, тому виручка не поступає в необхідних обсягах.

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Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"На ринку є попит на долар, але немає пропозиції. Плюс удари Росії по складам і торговельним закладам призвели до того, що зараз знищені запаси ліків, продуктів харчування, і все це треба закупати. Тому попит на іноземну валюту зростає", — зазначив Плотніков.

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На його думку, протягом жовтня 2026 року офіційний курс гривні до долара коливатиметься у межах 44,85-45,20 грн/дол. Причин для низхідного тренду немає, зате для підвищення показників їх вистачає, особливо враховуючи потребу закрити бюджетний дефіцит допомогою від міжнародних партнерів.

Що буде з курсом євро в Україні

Наприкінці серпня офіційний курс гривні до євро зафіксувався на рекордному рівні — 52,24 грн. Відтоді показники помірно падали, і станом на 25 вересня досягли 51,12 грн. Співвідношення у головній валютній парі з 1,17 дол./євро місяць назад опустилося до 1,14 дол./євро.

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Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"У Європі зараз дефіцит пального, проблеми з міграцією, нестабільна ситуація з експортом/імпортом. Ці питання вимагають вирішення і використання грошей, плюс вони роблять ЄС менш конкурентним порівняно зі США", — констатував фахівець.

За словами Олексія Плотнікова, у жовтні 2026 року можливе подальше падіння курсових показників, однак прогнозувати ситуацію на валютному ринку дуже важко. Залишається лише сподіватися, що євро сильно не знеціниться, адже країни ЄС — це більш реалістичні торговельні партнери України, ніж США.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи дійсні купюри номіналом 50 євро старого зразка восени 2026 року. Йдеться про банкноти першої серії, випущеної у 2002 році. Ці гроші не втратили статус платіжного засобу і перебувають в обігу одночасно з готівкою другої серії "Європа".

Також Новини.LIVE розповідали, що українці повинні декларувати валютні цінності під час перетину державного кордону. Вимога поширюється на суму, яка перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Порушення правил тягне за собою штраф у розмір 20%.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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