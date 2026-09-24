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Головна Економіка Долар наблизився до рекорду: що відбувається на валютному ринку

Долар наблизився до рекорду: що відбувається на валютному ринку

Ua ru
24 вересня 2026 20:16
Долар подолав позначку 45 гривень: три причини зростання курсу
Жінка біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Долар в Україні знову підійшов до позначки 45 гривень. У четвер, 24 вересня, Національний банк підвищив офіційний курс американської валюти, а на міжбанківському ринку долар протягом дня торгувався біля психологічної межі. У банках при цьому вартість валюти для клієнтів уже перевищила 45 гривень, а за картками в окремих установах сягнула 45,56 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

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Що відбувається на міжбанку

Під час торгів Bloomberg курс долара коливався від 44,92 до 45,04 гривень. Позначка 45 гривень неодноразово була подолана, а значна частина операцій проходила біля цього рівня або вище.

Який курс бачать українці

У банківських обмінниках 24 вересня долар продавали в середньому за 45,18 гривень, а максимальний курс продажу сягнув 45,45 гривень. У ПриватБанку та Ощадбанку долар продавали по 45,15 гривень.

Ще дорожче американська валюта коштувала за картками. Максимальний курс продажу досяг 45,56 гривень у Райффайзен Банку. Загалом карткові курси продажу перебували в діапазоні близько 45,21 гривень у середньому.

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Чому дорожчає долар

Є кілька факторів, які зараз тиснуть на курс гривні. По-перше, зріс попит на долар. Обсяг торгів на міжбанку у вересні стабільно перевищує 300 мільйонів доларів, а 24 вересня становив близько 333 мільйонів доларів. Водночас НБУ змушений активно продавати валюту, щоб забезпечувати потреби ринку.

На валютний ринок також впливає ситуація з українським бізнесом та експортом. Через посилення атак на виробничі підприємства та склади частина експорту скорочується, що впливає на надходження валюти.

По-друге, на курс впливає ситуація з державними фінансами. Влада може використовувати продаж отриманої міжнародної допомоги в іноземній валюті для часткового покриття дефіциту бюджету.

По-третє, на український валютний ринок впливає співвідношення долара та євро у світі. Цього тижня євро помітно подешевшав щодо долара, а курс євро/долар опускався до 1,1367 — найнижчого рівня з червня. Увечері 24 вересня він перебував близько 1,1369.

Чому євро дешевшає 

На світовому ринку долар підтримують сильні економічні показники США. Зведений індекс ділової активності PMI S&P Global зріс із 56,0 до 58,4 пункту — це найвищий показник за 62 місяці.

Ще один фактор — прибутковість американських державних облігацій. Її зростання робить доларові активи привабливішими для інвесторів.

Крім того, на ринок впливають заяви представників Федеральної резервної системи США щодо подальшої грошово-кредитної політики.

Що з євро в Україні

На українському ринку 24 вересня максимальний курс продажу готівкового євро сягнув 52 гривень. У середньому банки продавали євро приблизно в діапазоні 50,99–51,67 гривень. За картками курс продажу перебував у межах 51,65–52 гривні.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, чи може долар зрости до 50 гривень. Експерт прогнозує, що за базовим сценарієм наприкінці 2026 року курс може становити 46 гривень, а за гіршого розвитку подій — 47 гривень. У 2027 році долар може сягнути 50 гривень, а за проблем з експортом і міжнародною допомогою — 54,5 гривні.

Також Новини.LIVE писали, які золоті монети НБУ можуть коштувати сотні тисяч гривень. На онлайн-аукціоні монету "Золоті Ворота" 2004 року оцінили у 260 000 гривень, а "Пектораль" 2003 року — у 210 000 гривень. Обидва вироби мають обмежений тираж і виготовлені із золота 900 проби.

НБУ курс валют курс євро обмін валют долари
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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