Доллар преодолел отметку в 45 гривен: три причины роста курса

Женщина возле пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара в Украине вновь приблизился к отметке 45 гривен. В четверг, 24 сентября, Национальный банк повысил официальный курс американской валюты, а на межбанковском рынке доллар в течение дня торговался вблизи психологической отметки. При этом в банках стоимость валюты для клиентов уже превысила 45 гривен, а при оплате картами в отдельных учреждениях достигла 45,56 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Что происходит на межбанке

Во время торгов Bloomberg курс доллара колебался от 44,92 до 45,04 гривен. Отметка в 45 гривен неоднократно преодолевалась, а значительная часть операций проходила около этого уровня или выше.

Какой курс видят украинцы

В банковских обменных пунктах 24 сентября доллар продавали в среднем по 45,18 гривен, а максимальный курс продажи достиг 45,45 гривен. В ПриватБанке и Ощадбанке доллар продавали по 45,15 гривен.

Еще дороже американская валюта стоила при оплате картами. Максимальный курс продажи достиг 45,56 гривен в Райффайзен Банке. В целом курсы продажи по картам находились в диапазоне около 45,21 гривен в среднем.

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Почему дорожает доллар

Есть несколько факторов, которые сейчас оказывают давление на курс гривны. Во-первых, вырос спрос на доллар. Объем торгов на межбанке в сентябре стабильно превышает 300 миллионов долларов, а 24 сентября составил около 333 миллионов долларов. В то же время НБУ вынужден активно продавать валюту, чтобы обеспечивать потребности рынка.

На валютный рынок также влияет ситуация с украинским бизнесом и экспортом. Из-за усиления атак на производственные предприятия и склады часть экспорта сокращается, что сказывается на поступлении валюты.

Во-вторых, на курс влияет ситуация с государственными финансами. Власти могут использовать продажу полученной международной помощи в иностранной валюте для частичного покрытия дефицита бюджета.

В-третьих, на украинский валютный рынок влияет соотношение доллара и евро в мире. На этой неделе евро заметно подешевело по отношению к доллару, а курс евро/доллар опускался до 1,1367 — самого низкого уровня с июня. Вечером 24 сентября он находился на отметке около 1,1369.

Почему евро дешевеет

На мировом рынке доллар поддерживают сильные экономические показатели США. Сводный индекс деловой активности PMI S&P Global вырос с 56,0 до 58,4 пункта — это самый высокий показатель за 62 месяца.

Еще один фактор — доходность американских государственных облигаций. Ее рост делает долларовые активы более привлекательными для инвесторов.

Кроме того, на рынок влияют заявления представителей Федеральной резервной системы США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Что с евро в Украине

На украинском рынке 24 сентября максимальный курс продажи наличных евро достиг 52 гривен. В среднем банки продавали евро примерно в диапазоне 50,99–51,67 гривен. По картам курс продажи находился в пределах 51,65–52 гривен.

Ранее Новини.LIVE объясняли, может ли доллар вырасти до 50 гривен. Эксперт прогнозирует, что по базовому сценарию в конце 2026 года курс может составить 46 гривен, а при худшем развитии событий — 47 гривен. В 2027 году доллар может достичь 50 гривен, а в случае проблем с экспортом и международной помощью — 54,5 гривны.

Также Новини.LIVE писали, какие золотые монеты НБУ могут стоить сотни тысяч гривен. На онлайн-аукционе монету "Золотые Ворота" 2004 года оценили в 260 000 гривен, а "Пектораль" 2003 года — в 210 000 гривен. Оба изделия имеют ограниченный тираж и изготовлены из золота 900-й пробы.