Курс доллара свыше 45 грн и падение евро: чего ждать на валютном рынке Украины в октябре

Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В течение сентября 2026 года на валютном рынке Украины наблюдались отчасти неожиданные, отчасти прогнозируемые тенденции. Официальный курс доллара существенно вырос, а наличный превысил психологическую отметку 45 грн/долл. Зато евро поймало резкий нисходящий тренд и оказалось на уровне, который в последний раз фиксировали в конце июля.

Что будет с курсом доллара и евро в октябре, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Чего ожидать от курса доллара

На пятницу, 25 сентября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,97 грн/долл. В то же время на наличном рынке американская валюта стоит дороже — в обменных пунктах купюры продают по 45,07 грн/долл. в среднем.

По словам экономиста, восходящая тенденция была ожидаемой, учитывая определенный дефицит иностранной валюты в Украине. Сейчас не работает металлургия, нет возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию, поэтому выручка не поступает в необходимых объемах.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"На рынке есть спрос на доллар, но нет предложения. К тому же удары России по складам и торговым предприятиям привели к тому, что сейчас уничтожены запасы лекарств, продуктов питания, и все это нужно закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растет", — отметил Плотников.

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По его мнению, в течение октября 2026 года официальный курс гривны к доллару будет колебаться в пределах 44,85-45,20 грн/долл. Причин для нисходящего тренда нет, зато для роста показателей их хватает, особенно с учетом необходимости покрыть бюджетный дефицит за счет помощи от международных партнеров.

Что будет с курсом евро в Украине

В конце августа официальный курс гривны к евро зафиксировался на рекордном уровне — 52,24 грн. С тех пор показатели умеренно снижались и по состоянию на 25 сентября достигли 51,12 грн. Соотношение в основной валютной паре с 1,17 долл./евро месяц назад опустилось до 1,14 долл./евро.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"В Европе сейчас дефицит топлива, проблемы с миграцией, нестабильная ситуация с экспортом/импортом. Эти вопросы требуют решения и использования денег, к тому же они делают ЕС менее конкурентоспособным по сравнению с США", — констатировал эксперт.

По словам Алексея Плотникова, в октябре 2026 года возможно дальнейшее падение курсовых показателей, однако прогнозировать ситуацию на валютном рынке очень сложно. Остается лишь надеяться, что евро сильно не обесценится, ведь страны ЕС — более реалистичные торговые партнеры Украины, нежели США.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, действительны ли купюры номиналом 50 евро старого образца осенью 2026 года. Речь идет о банкнотах первой серии, выпущенной в 2002 году. Эти деньги не утратили статус платежного средства и находятся в обращении одновременно с наличными второй серии "Европа".

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны декларировать валютные ценности при пересечении государственной границы. Требование распространяется на сумму, превышающую 10 000 евро в эквиваленте. Нарушение правил влечет за собой штраф в размере 20%.