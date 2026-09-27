Курс евро совершил неожиданный разворот: к чему готовиться украинцам в октябре

Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины в сентябре 2026 года произошли существенные изменения. Граждане могут приобрести купюры евро значительно дешевле, чем месяц назад. Официальный курс вошел в резкий нисходящий тренд, учитывая соотношение в паре с долларом. В ближайшее время, в течение октября, следует ожидать аналогичного движения показателей.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом евро в Украине

С конца августа до последних чисел сентября 2026 года официальный курс гривны к евро снизился более чем на 1 гривну. Национальный банк рассчитал показатель 51,13 грн на понедельник, 28 сентября. А соотношение в основной валютной паре зафиксировалось на уровне 1,14 долл./евро против 1,17 долл./евро в августе.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"В Европе сейчас дефицит топлива, проблемы с миграцией, нестабильная ситуация с экспортом/импортом. Эти вопросы требуют решения и использования денег, к тому же они делают ЕС менее конкурентоспособным по сравнению с США", — отметил экономист.

По его словам, в течение второго месяца осени курсовые показатели могут умеренно падать, однако точно спрогнозировать их движение невозможно. Остается только надеяться, что обесценивания евро не произойдет, ведь страны ЕС как торговые партнеры Украины оказывают сильное влияние на нашу экономику.

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Действительны ли купюры 50 евро старого образца

Ранее мы рассказывали, могут ли украинцы использовать банкноты номиналом 50 евро 2002 года выпуска. Несмотря на более слабые элементы защиты, старый дизайн и меньший срок эксплуатации, купюры остаются платежеспособными во всем мире.

Они появились в наличном обращении более 15 лет назад, однако не утратили статус платежного средства. Все финансовые учреждения, заведения, торговые сети, физические и юридические лица должны принимать банкноты для расчетов без ограничений.

Если в украинском обменном пункте отказываются принять 50 евро 2002 года эмиссии, необходимо подать жалобу в Национальный банк, поскольку такие действия считаются нарушением валютного законодательства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Европейский центральный банк готовит новые купюры к печати. Их планируют выпустить в конце текущего десятилетия, полностью изменив дизайн. На банкнотах появятся изображения природных объектов, зданий, птиц, рек или известных деятелей культуры. Но окончательную тематику ЕЦБ до сих пор не выбрал.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны декларировать валютные ценности на границе. Закон требует подтверждать происхождение суммы, превышающей 10 000 евро в эквиваленте. В случае нарушения придется заплатить штраф в размере 20% от чрезмерной суммы.