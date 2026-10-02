Сбережения украинцев перед зимой: банкир объяснил, где хранить деньги

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Перед зимой украинцам стоит пересмотреть структуру своих сбережений и определиться, где хранить свободные средства. Среди возможных вариантов — гривневые депозиты, ОВГЗ и иностранная валюта. В то же время универсального соотношения для всех не существует, а выбор зависит от будущих расходов и финансовых целей.

Как можно распределить средства и на какую долю валютных сбережений ориентироваться, сообщило РБК-Украина со ссылкой на подкаст вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, передают Новини.LIVE.

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Когда лучше инвестировать сбережения

По словам банкира, откладывание решения о размещении сбережений в надежде на более выгодный момент может привести к потере потенциального дохода. В настоящее время банки предлагают гривневые депозиты со ставками на уровне 17–17,5% годовых. При этом конкретная доходность зависит от учреждения и срока размещения средств.

Мамедов также обратил внимание на то, что иностранная валюта не является абсолютной защитой от обесценивания. Инфляция постепенно снижает покупательную способность не только гривны, но и доллара, и евро.

"Моя рекомендация проста: деньги должны работать", — подчеркнул банкир.

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По его словам, средства, которые просто хранятся без использования, не приносят дохода владельцу и не работают на экономику.

Как правильно распределить деньги

Одним из возможных вариантов Мамедов назвал модель, при которой примерно половина сбережений остается в гривневых инструментах, а остальная часть распределяется между иностранными валютами.

В то же время эту пропорцию не стоит воспринимать как универсальное правило. Структура сбережений должна зависеть от финансовой ситуации человека, его планов и будущих расходов.

В частности, выбор между долларом и евро целесообразно связывать с тем, в какой валюте планируются расходы. Если человек часто путешествует в страны еврозоны или имеет там регулярные платежи, часть средств можно хранить в евро. Это поможет не тратить дополнительные деньги на конвертацию.

Куда можно инвестировать гривну

Для значительных гривневых сбережений банкир советует рассматривать не только банковские депозиты, но и облигации внутреннего государственного займа.

Перед приобретением ОВГЗ стоит учесть возможные банковские и брокерские комиссии, а также расходы на обслуживание счета. Поэтому при выборе инструмента важно оценивать не только заявленную доходность, но и сопутствующие расходы.

Чего ожидать от курса доллара

Что касается валютного рынка, Мамедов отметил, что пока не видит оснований для ажиотажного спроса на иностранную валюту. По его мнению, международные резервы и помощь Украине дают Национальному банку возможность сохранять контроль над ситуацией на валютном рынке.

В то же время банкир предположил, что в конце года курс доллара может приблизиться к отметке 45 грн. При этом он подчеркнул ограниченную точность такого прогноза, поскольку на валютный рынок влияют ход войны, объемы международной помощи и бюджетные потребности государства.

Поэтому тем, кто покупает валюту для долгосрочных сбережений, Мамедов советует не пытаться угадать идеальный момент для покупки. Вместо этого стоит определить долю валютных средств, соответствующую собственным финансовым потребностям и планам.

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