Эти купюры евро могут привести к проблемам: что делать украинцам с валютой

Купюры евро разных номиналов. Фото: Unsplash

Немало украинцев сталкивались с проблемой обмена или использования купюр евро. Причиной в основном становились банкноты самого крупного номинала, поскольку регулятор отказался от их дальнейшей печати. И хотя эти деньги остаются действительным платежным средством во всем мире, лучше избавиться от них, дабы избежать проблем в будущем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какими купюрами евро часто возникают проблемы.

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Проблемные купюры евро в 2026 году

Согласно информации на официальном сайте Европейского центрального банка, купюры по 500 евро больше не планируют выпускать. От пополнения наличного обращения отказались в 2019 году, а серию "Европа" напечатали без седьмого номинала. Причиной стало появление на рынке большого количества фальшивок.

"ЕЦБ и национальные центральные банки стран еврозоны решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро, поэтому она не входит во вторую серию. В то же время банкнота первой серии 2002 года выпуска навсегда сохранит свою ценность", — уточнили на портале.

Проблемы могут возникнуть при обмене иностранной валюты. Финансовые учреждения нередко отказываются принимать купюры наибольшего номинала, аргументируя решение прекращением печати и сложностью проверки на подлинность. Хотя это считается нарушением и влечет за собой строгую ответственность.

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Украинцам советуют не накапливать банкноты по 500 евро, а сдать их, обменяв на меньшие номиналы. Ведь даже за рубежом в заведениях могут с недоверием отнестись к наличным и попросить другую купюру для расчета за товар/услугу.

Что происходит с курсом евро в Украине

Ранее мы рассказывали, что официальный курс гривны к евро резко упал в сентябре 2026 года и продолжил нисходящий тренд в октябре. Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE назвал ситуацию неожиданной и посоветовал украинцам накапливать валюту.

"Это все тенденции европейской зоны и соотношение с экономикой Соединенных Штатов Америки. Сейчас США находятся в более выгодном положении, поскольку ЕС столкнулся с рядом проблем: дефицитом топлива, ростом цен на энергоресурсы, неконтролируемой миграцией и пр.", — уточнил экономист.

Соотношение в основной валютной паре зафиксировалось в диапазоне 1,12-1,13 долл./евро. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то в украинских обменных пунктах иностранные банкноты будут продаваться еще дешевле. Однако Алексей Плотников не видит причин для продолжительного падения показателей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую сумму наличных стоит отложить на случай блэкаута. Единственно правильного ответа для всех нет, ведь расходы зависят от индивидуальных обстоятельств. Стоит отложить деньги на базовые нужды для периода до двух недель максимум.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны декларировать валюту на границе. Таможенники проверяют наличие денег, и если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте, требуют подтверждения происхождения средств. В противном случае грозит штраф в размере 20%.