Ці купюри євро можуть призвести до проблем: що робити українцям із валютою

Купюри євро різних номіналів. Фото: Unsplash

Чимало українців стикалися з проблемою обміну чи використання купюр євро. Причиною здебільшого ставали банкноти найбільшого номіналу, оскільки регулятор відмовився від подальшого друку. І хоча гроші залишаються дійсним платіжним засобом у всьому світі, краще позбутися їх задля уникнення негараздів у майбутньому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якими купюрами євро часто виникають проблеми.

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Проблемні купюри євро у 2026 році

Згідно з інформацією на офіційному сайті Європейського центрального банку, купюри по 500 євро більше не планують випускати. Від поповнення готівкового обігу відмовилися у 2019 році, а серію "Європа" надрукували без сьомого номіналу. Причиною стала поява на ринку великої кількості фальшивок.

"ЄЦБ та національні центральні банки країн єврозони вирішили припинити випуск купюри номіналом 500 євро, тому вона не входить до другої серії. Водночас банкнота першої серії 2002 року випуску назавжди збереже свою цінність", — уточнили на порталі.

Проблеми можуть виникнути під час обміну іноземної валюти. Фінансові установи нерідко відмовляються приймати купюри найбільшого номіналу, аргументуючи рішення припиненням друку і складністю перевірки на справжність. Хоча це вважається порушенням і тягне за собою сувору відповідальність.

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Українцям радять не накопичувати банкноти по 500 євро, а здати їх, обмінявши на менші номінали. Бо навіть за кордоном у закладах можуть з недовірою віднестися до готівки і попросити іншу купюру для розрахунку за товар/послугу.

Що відбувається з курсом євро в Україні

Раніше ми розповідали, що офіційний курс гривні до євро різко впав у вересні 2026 року та продовжив низхідний тренд у жовтні. Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE назвав ситуацію несподіваною і порадив українцям накопичувати валюту.

"Це все тенденції європейської зони і співвідношення до економіки Сполучених Штатів Америки. Зараз США у кращому становищі, бо ЄС стикнувся з низкою проблем: дефіцитом пального, зростанням цін на енергоресурси, неконтрольованою міграцією та ін.", — уточнив економіст.

Співвідношення у головній валютній парі зафіксувалося в діапазоні 1,12-1,13 дол./євро. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то в українських обмінниках продаватимуть іноземні банкноти ще дешевше. Водночас Олексій Плотніков не вбачає причин для тривалого падіння показників.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку суму готівки варто відкласти на випадок блекауту. Єдино правильної відповіді для всіх немає, адже витрати залежать від індивідуальних обставин. Варто відкласти гроші на базові потреби для періоду до двох тижнів максимум.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці повинні декларувати валюту на кордоні. Митники перевіряють наявність готівки, і якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті, вимагають підтвердження походження коштів. Інакше загрожує штраф у розмірі 20%.