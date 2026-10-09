Курс доллара в Украине: как импорт и экспорт влияют на валюту

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара в Украине будет зависеть от решений Национального банка и ситуации с внешней торговлей. В настоящее время НБУ расходует значительные валютные резервы, чтобы сдерживать колебания на рынке. Однако украинская экономика сталкивается с проблемой сокращения экспортных поступлений.

Может ли доллар подорожать, что будет происходить с гривной и почему ситуация с импортом и экспортом имеет значение для валютного курса — об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный.

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Будет ли расти курс доллара в Украине

По словам Чорного, за последний месяц Национальный банк потратил 5,5 млрд долларов на поддержку курса. Он назвал эту сумму самой большой с 2022 года.

"Курс пока держится. И, конечно, Национальный банк — это в его силах держать его дальше или отпустить", — подчеркнул эксперт.

В то же время он считает, что даже в случае ослабления контроля за курсом возможности для существенного подорожания доллара пока ограничены.

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Почему импорт и экспорт оказывают давление на гривну

Одной из ключевых проблем украинской экономики эксперт назвал значительный дисбаланс между импортом и экспортом. Украина импортирует больше товаров, чем продает за границу, в то время как валютные поступления от экспорта сокращаются.

По словам Чорного, ситуация осложняется экономическим спадом и проблемами в отраслях, которые традиционно обеспечивали значительные экспортные поступления.

Он обратил внимание на ограничения в работе портов, а также на сложную ситуацию в аграрном и металлургическом секторах. Из-за этого страна получает меньше валютной выручки, чем могла бы при более благоприятных условиях.

"Речь идет о том, что мы не получаем тех валютных поступлений, которые должны были бы получать", — отметил эксперт.

Могут ли ограничить импорт в Украину

Еще одним возможным важным шагом является рассмотрение Министерством финансов различных вариантов ограничения импорта. Речь идет об идее фактически остановить ввоз товаров, кроме военной продукции. Такой подход должен был бы снизить спрос на иностранную валюту и ослабить давление на торговый баланс.

В то же время пока неизвестно, какие именно ограничения рассматриваются, существует ли соответствующий официальный план и приняты ли какие-либо решения по его реализации.

Также эксперт подытожил, что доллар пока останется на уровне 45 гривен благодаря тому, что НБУ удерживает курс.

"Я думаю, что даже если он отпустит курс, возможностей для, скажем, существенного подорожания сейчас нет", — подытожил Чорный.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE уже рассказывали, что будет с долларом до конца года. По словам кандидата экономических наук Владимира Власюка, курс доллара в Украине до конца года может оставаться в пределах 45–46 гривен. Однако в стране происходит умеренная девальвация гривны.

Также Новини.LIVE сообщали, как безопаснее хранить деньги. Из-за активных российских обстрелов некоторые украинцы считают правильным хранить наличные дома. Однако в случае пожара наличные просто сгорят.