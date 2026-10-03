Курс доллара обновил рекорд и может вырасти: что будет с валютой в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты в переходе. Фото: Новини.LIVE

В Украине растет спрос на купюры евро вследствие стремительного падения официального курса. В то же время граждане не спешат накапливать доллары, поскольку на валютном рынке наблюдается стабильный восходящий тренд. Уже в первой половине октября 2026 года показатели могут преодолеть психологический уровень и выйти за пределы 45 грн/долл.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 5 октября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,98 грн/долл. — это станет новым рекордом для валютного рынка Украины. По мнению экономиста, уже в ближайшее время показатель может преодолеть психологическую отметку 45 грн/долл., однако стопроцентной уверенности нет.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Думаю, курс будет на уровне 45 грн/долл. Поднимется ли он именно на следующей неделе — неизвестно. Но каких-либо причин, чтобы доллар откатился назад, я не вижу. Это прогнозируемая ситуация, ведь в конце сентября безналичные сделки по покупке валюты заключались по курсу 45 грн и выше", — отметил эксперт.

На прошлой неделе официальный курс гривны к доллару поднимался до 44,97 грн/долл., намекая гражданам готовиться к новому рекорду, однако с понедельника начался нисходящий тренд, и показатели откатились до 44,68 грн/долл. Не исключено, что на этот раз ситуация повторится, хотя существует большая вероятность продолжения роста.

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Куда украинцам инвестировать деньги

Ранее мы рассказывали, что деньги нецелесообразно просто хранить на банковском счете или в виде наличных, поскольку они теряют покупательную способность и не приносят никакого дохода. Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов назвал оптимальные варианты для украинцев на зиму.

Он посоветовал диверсифицировать портфель, отложив половину суммы на покупку иностранной валюты, а остальную часть оставить в гривне. Выбор между долларом и евро зависит от финансовой ситуации и планов на будущее. Если вы часто путешествуете по странам ЕС, целесообразно накопить евро. К тому же в октябре 2026 года официальный курс существенно упал, поэтому обмен стал гораздо выгоднее.

Гривну можно хранить на банковских депозитах или в виде облигаций внутреннего государственного займа. Это поможет не только сохранить покупательную способность наличных, но и получить дополнительный доход.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую сумму стоит отложить на случай блэкаута. Запас наличных нужен для мгновенного доступа к финансам, если не удастся воспользоваться онлайн-банкингом или терминалами самообслуживания. Сумма зависит от финансовых привычек человека и количества членов семьи.

Также Новини.LIVE рассказывали, какими купюрами гривны украинцы не смогут оплатить проезд в транспорте. НБУ вывел из обращения некоторые номиналы, а именно банкноты по 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов, а также купюры по 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года.